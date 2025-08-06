Trelew: dejan libre el delivery que le amputó la mano de un machetazo a un hombre en una discusión de tránsito

La Justicia de Chubut rechazó un pedido de la fiscalía al considerar que el acusado, a lo sumo, actuó en exceso de defensa propia cuando un padre y su hijo le estaban pegando.

Hernán Curaqueo, el repartidor acusado de tentativa de homicidio, declaró en los Tribunales de Trelew con un ojo morado, cinco días después de la feroz pelea.

El joven repartidor de delivery de Trelew que el viernes de la semana pasada le dio un machetazo y provocó la amputación de una mano a un hombre que le había pegado en medio de una feroz discusión de tránsito continuará en libertad.

La decisión fue definida en la audiencia que se retomó en el mediodía de este jueves en Trelew , tras un cuarto intermedio que los jueces pidieron para poder analizar un video de la brutal pelea entre al acusado, que se movía en moto, y a un padre y un hijo que iban a bordo de una camioneta.

Los dos magistrados que intervinieron en esta instancia convalidaron así lo que había resuelto la jueza penal María Tolomei el último fin de semana respecto a la situación procesal de Hernán Alex Curaqueo , señalado por el delito de tentativa de homicidio con el uso de arma blanca.

Los jueces Javier Allende y Gustavo Castro intervinieron a partir del recurso presentado por la Fiscalía, respecto a la supuesta parcialidad de la decisión de Tolomei, quien no impuso medidas de coerción sobre Curaqueo pese a la gravedad del hecho ocurrido en el mediodía del viernes 1° de agosto.

El análisis de un video

Pero tanto la jueza de la audiencia original, como los dos jueces revisores, coincidieron en que "de las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, como también de un análisis pericial y de un testimonio, surge que el acusado habría actuado en legítima defensa o en un posible caso de 'exceso en la legítima defensa', para repeler la agresión de quien terminó siendo herido por un machetazo".

Allende y Castro consideraron que "el análisis de Tolomei fue acertado, valiéndose de elementos objetivos para tomar su decisión", más allá de lo que planteó la parte acusadora.

Tribunales de Trelew, Chubut La audiencia en los tribunales de Trelew se realizó luego de que el fiscal presentó un pedido de revisión de la decisión que había tomado una jueza, ahora convalidada.

Además, entre la decisión de la jueza y la audiencia solicitada por el fiscal, los médicos que tratan a la víctima del machetazo, internada en el Hospital Zonal de Trelew, debieron amputarle la mano en la que sufrió la herida, para evitar que se extendiera una infección. El agravamiento de las consecuencias del ataque, se especulaba, podría complicar la situación del acusado.

Sin embargo, según consignó Jusnoticias, los magistrados concluyeron que "más allá de la calificación jurídica escogida –homicidio en grado de tentativa- para realizar la investigación preparatoria, los hechos objetivos que existen en el expediente indican que el acusado habría sido víctima de una agresión por parte de la persona herida y de su hijo, y que en ese contexto utilizó un arma blanca para defenderse".

La violenta pelea en Trelew

El viernes a esa hora, Gerardo López y su hijo homónimo estaban repartiendo leña en su camioneta Ford F100 en el barrio Tiro Federal. El padre, que iba al volante, doblé en una calle a contramano y aparentemente, en esa maniobra casi choca a Curaqueo, que venía en su moto.

Enojado por la situación, Curaqueo les sacó una foto con el celular y les dijo que iba a realizar la denuncia. En ese momento, la cosa no pasó de ahí.

Pero cuando el repartidor iba camino a la Comisaría Segunda, ubicada en la intersección de la misma calle Colombia con Belgrano, se volvió a cruzar con los López en la esquina de Edwin Roberts y ahí empezaron a discutir fuerte.

López hijo, que iba de acompañante, bajó de la camioneta y le dio varios golpes de puño a Curaqueo, quien quedó tirado en el piso.

En ese momento, López padre se sumó a la trifulca. También bajó de la camioneta, se acercó y le dio una patada al repartidor. Fue entonces cuando el delivery, tirado en el piso, sacó el machete y le asestó un corte profundo al conductor de la F100, que minutos más tarde fue trasladado al hospital zonal de Trelew por un testigo que presenció la pelea.

En la primera parte de la audiencia que concluyó este jueves, el repartidor se había mostrado arrepentido, pero también aseguró que sólo se había defendido del ataque de padre e hijo.

"Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto (el machetazo). Solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar", aseguró el joven, que a cinco días de la pelea declaró ante la Justicia con un ojo morado.