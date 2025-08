Feroz discusión de tránsito en Trelew: un conductor recibió un machetazo y perdió una mano

El delivery que lo atacó dijo que fue para defenderse del otro automovilista y su hijo. Y se mostró arrepentido: "Hubiera preferido que me siguieran pegando".

Este martes se realizó una nueva audiencia de revisión y se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana miércoles. El agresor, que a cinco días de la pelea declaró con un ojo morado, pidió disculpas y dijo que "hubiese preferido que me siguieran golpeando y que no pasara esto" , en referencia la amputación que los médicos decidieron realizar en las últimas horas.

La víctima de esa agresión, de 48 años, está internada desde el viernes, cuando se produjo el altercado. Así lo confirmó su hijo, quien también intervino en la pelea, a Diario Jornada. Según informó, como a su padre lo mantienen en coma inducido, todavía no está enterado de su nueva situación. Cuando despierte, deberá acostumbrarse a una nueva vida.

Pese al intento de los médicos de salvar su mano, el injerto que le habían hecho se complicó y debieron amputar para protegerlo de la infección que se había generado en la zona. Además, su cuadro reservado se agrava por una pulmonía y debido a que es diabético.

"Nos dijeron que, si continúa la infección luego de esto, van a tener que cortarle parte del brazo", dijo por su parte Rosa Rebolledo, esposa de López.

El acusado: "No pensé que iba a llegar a tanto"

Este martes se realizó una nueva audiencia de revisión para determinar cuál será finalmente la acusación al delivery de apellido Curaqueo, que se peleó con padre e hijo luego de un problema que tuvieron al circular por la ciudad chubutense, y que en el momento del altercado llevaba un machete encima.

Ante la novedad de la amputación de la mano de López padre, el joven que a cinco días de la pelea declaró ante la Justicia con un ojo morado, se mostró arrepentido de la fomra en que reacción, y a la vez se ocupó de aclarar que actuó en defensa propia.

"Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto (el machetazo). Solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar", aseguró durante la audiencia de hoy, en la que ambas partes negaron conocerse con anterioridad al incidente.

Tribunales de Trelew, Chubut Este miércoles al mediodía, tras un cuarto intermedio, los jueces decidirán la situación del repartidor, que podría complicarse tras la amputación de la mano que sufrió el hombre al que le dio un machetazo.

El domingo posterior a la pelea, la jueza María Tolomei decidió dejarlo en libertad, pero en ese momento la víctima todavía no había perdido la mano. Habrá que ver si ahora, por la gravedad de la lesión causada, esa situación cambia.

Se sabrá mañana, cuando a las 12 del mediodía se retome >la audiencia que se inició este martes. El cuarto intermedio se decidió ya que los jueces Javier Allende y Gustavo Castro consideraron que deben ver el video de la pelea, en horas del mediodía en plena calle.

La violenta pelea en Trelew

El viernes a esa hora, Gerardo López y su hijo homónimo estaban repartiendo leña en su camioneta Ford F100 en el barrio Tiro Federal. El padre, que iba al volante, doblé en una calle a contramano y aparentemente, en esa maniobra casi choca a Curaqueo, que venía en su moto.

Enojado por la situación, Curaqueo les sacó una foto con el celular y les dijo que iba a realizar la denuncia. En ese momento, la cosa no pasó de ahí.

Pero cuando el repartidor iba camino a la Comisaría Segunda, ubicada en la intersección de la misma calle Colombia con Belgrano, se volvió a cruzar con los López en la esquina de Edwin Roberts y ahí empezaron a discutir fuerte.

López hijo, que iba de acompañante, bajó de la camioneta y le dio varios golpes de puño a Curaqueo, quien quedó tirado en el piso.

En ese momento, López padre se sumó a la trifulca. También bajó de la camioneta, se acercó y le dio una patada al repartidor. Fue entonces cuando el delivery, tirado en el piso, sacó el machete y le asestó un corte profundo al conductor de la F100, que minutos más tarde fue trasladado al hospital zonal de Trelew por un testigo que presenció la pelea.

Por el momento, la causa está caratulada como tentativa de homicidio con arma blanca, un delito gravísimo. Por eso, la decisión de los jueces en la continuidad de la audiencia de control, en los Tribunales de Trelew, podría complicar seriamente la situación del repartidor, en la que también tendrá peso el trabajo del fiscal Gustavo Núñez, a cargo de llevar adelante la acusación.