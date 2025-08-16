Gran operativo en Cipolletti: más de 1200 controles y alcoholemias de hasta 2,15 de alcohol en sangre

Durante el viernes hubo un fuerte despliegue en los accesos a la ciudad rionegrina. Hubo infracciones y decomisos.

La Policía de Río Negro desplegó un control sobre los ingresos a Cipolletti. Identificaron a 1250 personas.

En el marco del Plan Operacional de refuerzo denominado “Fin de Semana Extendido” , las fuerzas de seguridad desplegaron durante toda la jornada del viernes un amplio operativo en los ingresos a Cipolletti . La estrategia incluyó controles de tránsito, documentación y prevención, con la participación de personal de la Policía de Río Negro, Seguridad Vial, Abasto Municipal y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos: Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1216,5; la Variante de la misma ruta en el kilómetro 2; la Ruta Provincial 65 en el Puente 83; y la intersección de la 65 con el ingreso al autódromo.

Allí se desplegaron controles simultáneos que se extendieron durante toda la jornada, dejando como resultado 1250 personas identificadas y la misma cantidad de vehículos verificados.

operativos policía ingreso cipolletti (2) Se labraron 70 infracciones de tránsito, dos por prohibiciones de circular, una por cédula no vigente y dos con licencias vencidas. Gentileza

De acuerdo con los informes oficiales, los controles permitieron labrar 70 actas de infracción policial. Entre las irregularidades detectadas se registraron dos prohibiciones de circular, una cédula no vigente y dos licencias vencidas.

Además, personal de Abasto Municipal llevó adelante un procedimiento particular: el decomiso de 13 costillares que eran transportados sin la debida autorización sanitaria. La carne quedó incautada y al conductor involucrado, identificado como oriundo de Cipolletti, se le confeccionó el acta de contravención correspondiente.

operativos policía ingreso cipolletti (1) 13 costillares fueron decomisados por no cumplir con las normativas de higiene. Gentileza

Alcoholemias en plena tarde

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la detección de alcoholemias positivas en horario vespertino, un momento del día que sorprendió a los agentes por la gravedad de los resultados.

El primer caso se registró a las 16:47 horas, cuando un vehículo Volkswagen Polo blanco, conducido por un hombre de 57 años domiciliado en Allen, fue detenido en uno de los retenes. La prueba de alcoholemia arrojó 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un segundo hecho ocurrió a las 18:08 horas, con un resultado aún más alarmante. Un Chevrolet Meriva gris, conducido por un vecino de 45 años de General Roca, fue sometido al test y el resultado marcó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta graduación, considerada de altísimo riesgo, expone no solo al conductor sino también al resto de los usuarios de la vía.

Los vehículos fueron retenidos y se iniciaron las actuaciones contravencionales correspondientes, bajo disposición de la fiscalía en turno.

Cabe mencionar que en rutas nacionales, rige Alcohol Cero al conducir, de igual forma sucede dentro del ejido urbano de Cipolletti. Mientras que en Río Negro, sobre rutas provinciales el máximo permitido es 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre segun establece la Ley 5259.

operativos policía ingreso cipolletti (3) Dos alcoholemias positivas se registraron en la tarde del viernes. Gentileza

Balance del operativo

El despliegue dejó en evidencia el alto nivel de circulación vehicular en el inicio del fin de semana largo, con un tránsito fluido pero intensamente controlado. Desde la fuerza policial destacaron la importancia de sostener este tipo de medidas preventivas para reducir los riesgos de siniestros viales, especialmente en contextos de mayor movilidad por los feriados extendidos.

El resultado, que combina identificación masiva de personas, actas de infracción, decomisos y alcoholemias positivas, refleja el alcance de los controles coordinados entre diferentes organismos. No obstante, las autoridades remarcaron que las cifras de alcohol detectadas en conductores durante la tarde demuestran la necesidad de profundizar la concientización y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Con estas acciones, Cipolletti se suma al esquema de prevención que se replica en toda la región del Alto Valle durante los días de descanso prolongado, donde el objetivo principal es garantizar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y a las infracciones de tránsito.