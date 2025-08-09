Alcoholemias y radares en rutas de Vaca Muerta: uno por uno, los lugares de los puestos de control

El gobierno inició un megaoperativo con controles en un tramo crítico de Ruta 7, hacia Vaca Muerta. Además, habrá reducción de circulación para camiones y horario especial para tránsito pesado.

De las medidas que "no van a gustar" a un megaoperativo que se hizo realidad este sábado por la mañana, con radares y controles de alcoholemia en las rutas petroleras que atraviesan Vaca Muerta. El objetivo es claro: evitar más muertes.

Desde las 6 de la mañana de este sábado, la Provincia de Neuquén puso en marcha un megaoperativo de seguridad vial sobre la Ruta Provincial N° 7, en el tramo que une San Patricio del Chañar con Añelo.

El plan, bajo la coordinación de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, incluye controles de alcoholemia para todos los conductores, radares de velocidad con sanciones automáticas a quienes excedan la máxima permitida.

Además de un esquema de postas policiales cada diez kilómetros a lo largo de 50 kilómetros de ruta. Además, habrá reducción de circulación para camiones y un horario especial para el tránsito pesado, que no podrá circular entre las 6 y las 10 de la mañana, ni entre las 17 y las 21 horas.

Choque en San Patricio del Chañar. Un choque en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar dejó como saldo dos víctimas fatales.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos será el eje operativo del nuevo Plan de Emergencia Provincial para la Ruta 7, impulsado por el gobierno para reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados y peligrosos de la provincia, donde los últimos accidentes fatales fueron choques frontales provocados por maniobras indebidas de sobrepaso.

Un tráiler fijo y cuatro puestos móviles

El operativo se basa en la instalación de un tráiler de control integrado, operativo las 24 horas, ubicado entre San Patricio del Chañar y Añelo. Allí trabajarán en conjunto personal policial, agentes del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) y Seguridad Vial de la Provincia. El puesto se destinará al control vehicular, sanitario y de seguridad vial en ese tramo estratégico de la Ruta 7.

El trágico choque frontal tuvo lugar en la Ruta 7, a la altura de San Patricio del Chañar. Los ocupantes del Chevrolet Corsa murieron en el acto. El trágico choque frontal tuvo lugar en la Ruta 7, a la altura de San Patricio del Chañar. Los ocupantes del Chevrolet Corsa murieron en el acto.

A este puesto fijo se suman cuatro Unidades de Respuesta Inmediata (URI), operativas en horarios críticos -de 6 a 9 y de 16 a 20- para realizar tareas preventivas, control de velocidad y asistencia sanitaria en caso de emergencia. Cada URI está integrada por un chofer, un enfermero y un policía o agente de Seguridad Vial, equipados con conos, balizas y chalecos refractarios.

La función primordial de las URIs será la prevención en seguridad vial, realizando parada en el sector georreferenciado con balizas encendidas, conos correctamente distribuidos sobre la calzada y elementos de seguridad reglamentarios (chalecos refractarios), con el fin de reducir riesgos, controlar velocidades y brindar asistencia sanitaria en caso necesario.

La ubicación de los puestos

Habrá cinco puestos a lo largo de Ruta 7.

operativo ruta 7 añelo san patricio del chañar Los cincos controles que habrá en Ruta 7 entre Añelo y San Patricio del Chañar.

En función del punto precedente, se debe tener en cuenta que cualquier situación que se presente producto de la dinámica vial, (siniestro-accidente-otros), el binomio - chofer policial o de Seguridad vial y Policía y enfermero- se encontrara en condiciones de dar una primera intervención, conteniendo hasta el arribo de la institución y/o recurso que se necesite in-situ.

“Queremos bajar la cantidad de choques frontales”

“El objetivo es bajar la cantidad de siniestros en ese tramo (de 50 kilómetros), donde todos los últimos choques fueron frontales y se dieron por una maniobra de sobrepaso”, advirtió la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna. En las primeras tres semanas, personal en ruta informará a los conductores -en especial a los camionero- sobre los nuevos horarios de restricción y las medidas vigentes.

El despliegue incluye ambulancias, patrulleros y equipos interdisciplinarios listos para intervenir en cualquier emergencia. Según la Provincia, se trata de un operativo “dinámico-fijo”, que combina puestos permanentes con controles móviles y georreferenciados, diseñado para actuar en tiempo real sobre la conflictiva Ruta 7.

Con controles las 24 horas, alcoholímetros, radares y limitaciones para el tránsito pesado, la apuesta es contundente: frenar la racha de tragedias en las rutas de Vaca Muerta.

Recomendaciones para el tránsito pesado

Los camioneros tendrán un horario diferencial para poder transitar la Ruta7 y así evitar las demoras en el tránsito y facilitar la circulación de los trabajadores petroleros.

La recomendación para los camioneros será la de no circular por la Ruta 7 en los horarios de 6 a 10 e la mañana y de 17 a 21. "Los camiones de carga no pueden circular en esos horarios", destacó la funcionaria, quien dijo que en las primeras tres semanas habrá personal en la ruta que informe de estos cambios.

Para poder controlar que los camioneros no circulen en los horarios prohibidos habrá controles del Ministerio de Trabajo y se controlará el pesaje de la carga por parte de Vialidad Provincial.