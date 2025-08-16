Impactante: tren embistió a taxi que intentó cruzar con barreras bajas

El hecho ocurrió este sábado a la madrugada en CABA. El conductor, como el pasajero, se dio a la fuga tras el impacto. El video.

Un accidente conmocionó al barrio porteño de Flores luego de que una formación del Tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay, en las primeras horas de este sábado.

El conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escapó del lugar del hecho y era intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

El incidente se produjo poco antes de las 6:00, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas.

El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.

La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. El pasajero, según el testimonio del mismo testigo, tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó.

taxista accidente tren sarmiento

Por su parte, el conductor escapó a pie por la vía, luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, según relataron en la zona.

De acuerdo a los testigos entrevistados por TN, las barreras estaban bajas y se encontraba un señalero al que el conductor le hizo caso omiso.

“El taxista se mandó igual, el tren lo chocó. Tanto el taxista como el pasajero se fueron”, comentó un hombre que vio el incidente. “El pasajero tomó otro taxi a metros del lugar del accidente”, agregó.

A raíz del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se vio interrumpido por un tiempo, mientras personal de Bomberos retiró el taxi de las vías y se realizaban los peritajes de rigor. En este sentido, otro tren que venía en sentido contrario frenó su marcha momentos antes del accidente y evitó una tragedia de mayores dimensiones.