Javier Milei utiliza 'Homo Argentum' para afianzar su batalla cultural

El Presidente utilizó el nuevo film protagonizado por Francella, "Homo Argentum", como una herramienta para debatir la realidad nacional con sus ministros.

El presidente Javier Milei defendió públicamente la nueva película "Homo Argentum" , protagonizada por el reconocido actor Guillermo Francella , y la convirtió en el eje central de una "batalla cultural" durante una reunión de Gabinete que se extendió por más de cuatro horas en la Casa Rosada.

La decisión del mandatario de utilizar un film de ficción para reforzar su narrativa política marca un precedente en la comunicación del Gobierno y solidifica el uso de la cultura como una herramienta en el debate público. La cinta, que se ha convertido en un fenómeno de taquilla, fue presentada por el jefe de Estado como un espejo que expone la "agenda woke hipócrita" y a los "progres caviar" , en una clara alusión a los críticos que han manifestado su descontento con la producción.

La particular sesión de cine debate, que se llevó a cabo durante un día no laborable, contó con la participación de todos los ministros y secretarios del Gabinete, quienes discutieron el contenido y las implicancias de la película bajo la guía del propio presidente. Milei, que ya había expresado su admiración por el film en redes sociales, aprovechó el encuentro para profundizar en su análisis y argumentar cómo las situaciones representadas en la pantalla reflejan, a su juicio, la realidad argentina.

En 2 dias Homo Argentum ya vendió 185.055 entradas. Quinta pelicula nacional con mejor arranque histórico y 6 de cada 10 espectadores que fueron al cine la eligieron.



Ya tuvo mas espectadores que toda la basura que escupieron los zurdos del INCAA en 20 años. pic.twitter.com/0eqbXF2MiL — Pregonero (@PregoneroL) August 16, 2025

Según la información difundida, el presidente se detuvo en varias de las dieciséis viñetas que componen la película para generar un espacio de reflexión con sus colaboradores sobre temas de la coyuntura nacional.

La defensa de la película por parte de Milei no se limitó a la esfera privada del Gabinete. El presidente también utilizó su cuenta de la red social X para responder a los detractores de la producción. En una publicación, el mandatario arremetió con dureza contra los críticos, a quienes calificó como un "ejército de zombies" de personas "envidiosas, resentidas, mentirosas, hipócritas" e "ignorantes".

HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

Su principal argumento se basó en el éxito de la película, el cual, según el presidente, fue alcanzado sin ningún tipo de financiamiento por parte del Estado. Para Milei, el hecho de que el film haya triunfado sin apoyo oficial es lo que más molesta a sus críticos, a quienes describió como "fracasados absolutos" por no poder replicar un éxito similar bajo sus propios medios.

"Homo Argentum" como herramienta de narrativa oficial

El uso de "Homo Argentum" como una herramienta para la narrativa oficial se hizo evidente durante el debate en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei utilizó la película no solo para criticar a un sector de la sociedad, sino también para reforzar su mensaje de la necesidad de una "batalla cultural".

Para el mandatario, el film se alinea con las ideas de su gobierno y con su visión de una sociedad que debe liberarse de las influencias de lo que él denomina la "izquierda progresista". El debate sobre la película se convirtió en una oportunidad para que el presidente y sus ministros analizaran la realidad nacional desde una perspectiva que considera afín a su ideología.

Ahora van a putear con más ganas a HOMO ARGENTUM y la van a convertir en la película más taquillera de la historia argentina.



Así es el efecto kuka. https://t.co/gQd5HMRV0N — Micol (@micolpontiero) August 16, 2025

La película, por su parte, ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, con opiniones divididas entre quienes la consideran una obra crítica y necesaria y quienes la acusan de ser una producción con un sesgo ideológico. La intervención de Milei en la discusión, tanto en la reunión de Gabinete como en sus redes sociales, ha elevado el perfil de la película y la ha posicionado en el centro de la escena política y cultural.

La película, que originalmente fue concebida como una comedia de sketches, se ha transformado en un símbolo de la polarización política del país.