Quién es el popular vecino de Cipolletti, cuya muerte conmovió hasta al propio gobernador de Río Negro

Se fue de manera repentina un querido personaje cipoleño. Lo hizo en su ley, festejando un triunfo de su amado Boca. Dolor en redes sociales.
Como habrá sido de popular y querido, que hasta el propio gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck lamentó su sorpresiva muerte y envió sus condolencias a la familia por redes sociales.
Carlos Romero partió de manera repentina y por esos sus seres queridos e infinidad de amigos están “consternados”, tal lo definió el Ruso Weinhard, un vecino de toda la vida que atendió a LM Cipolletti por respeto, pero sin mucho ánimo por la angustia que lo invadía. Y es entendible. Cuando un amigo se va...
Sí se limitó a definir a Carlitos como “un amigo de toda la vida, excelente persona, lo conozco de hace más de 50 años, estamos realmente tristes”.
Se fue celebrando el triunfo de su amado Boca
Bostero de ley, su último posteo en Facebook estuvo ligado al triunfo del equipo de sus amores 2 a 0 ante Banfield del pasado domingo, cuando nada hacía prever este triste desenlace.
“Fue su último momento de gloria. Chau Carlitos Q.E.P.D. Condolencias a su familia”, comentó aquella publicación Patricia, amiga del face de Romero, con enorme pesar.
También supo ser allegado a la dirigencia de Cipolletti e hincha del albinegro. Con emotivos mensajes y profundo dolor, las redes sociales lo despiden por estas horas.
“Vuela alto, muy alto, siempre vas a estar en mis recuerdos y hasta que nos volvamos a encontrar... Ahora estás junto a Rubén, el Tito y tu madre”, escribió Stella Maris Montero.
“Qué tristeza infinita despedir a una persona maravillosa, mí más sentido pésame a la familia que su recuerdo les permita sobrellevar el dolor abrazo al infinito hasta siempre”, publicó por su parte Aparicio Rifo.
Mensajes de personalidades y vecinos
En tanto, el gobernador Alberto Weretilneck también se hizo eco de la triste noticia y comentó la información de Miguel Parra en la red social más popular.
“Mis condolencias a la familia y amigos de Carlos Romero. Lo vamos a recordar siempre con cariño. Que descanse en paz”, fue el sentido mensaje del funcionario.
El Pulpo Lencina, personaje destacado del fútbol regional y actual entrenador de Alianza de Cutral Co, expresó: “Descansa en paz amigo querido. Abrazo grande a la familia”.
También del ambiente del balompié, Luis Alberto Amorone escribió: “Vuela alto Carlos, Q.E.P.D. Mis condolencias a su familia”.
Aquel accidente que lo marcó
Tiempo atrás Romero sufrió un grave accidente. Perdió su movilidad y no caminaba. “Pero que pasó viejo si ayude anteayer a subir tu sillita en la Fernández Oro. Viejito te quiero. Recibe un abrazo fuerte al cielo”, compartió la anécdota y su dolor Rim.
Por su parte muchos vecinos recalcaron su bondad y su fortaleza para luchar ante la adversidad. “Hermoso ser. En la secundaria en el Don Bosco íbamos a primer año y Carlos a quinto, y siempre nos cuidaba, en el aula, en el cole, nos defendía por ser chicos. Un amoroso SER (así, con mayúsculas para que resalte mejor). Mis respetos y mi recuerdo infinito”, comentó Erre.
En un mismo sentido, Jorge Jauregui indicó: “Que noticia. Chau Carlitos querido. Fuiste un gran ejemplo de entereza y valentía, aparte de un gran tipo. Descansa en Paz junto al Señor”.
Se fue un popular y querido vecino, el gran Carlos Romero. Fuerzas a su familia.
Te puede interesar...
Leé más
Despiden con dolor al querido docente fallecido en un partido de fútbol en Cipolletti
Quién era el hombre que falleció en un partido del torneo Don Pedro
Dolor en el torneo Don Pedro: falleció un jugador en pleno partido
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario