Despiden con dolor al querido docente fallecido en un partido de fútbol en Cipolletti

La tristeza invadió las redes sociales. Los mensajes de despedidas al vecino, muy estimado por su calidad humana.

El Sanjua estaba radicado en Cinco Saltos y trabajaba en la docencia.

Con emotivos mensajes y profundo dolor, las redes sociales despiden a Héctor González , el hombre de 58 años fallecido este sábado tras descompensarse en el entretiempo de un partido del torneo comercial Don Pedro en Cipolletti .

Apodado "El Sanjua" , el infortunado vecino oriundo de San Juan, estaba radicado en Cinco Saltos y se desempeñaba en la docencia. Actualmente ocupaba la secretaría de la Escuela 206 de la vecina ciudad. Fue funcionario municipal entre 2015 y 2019.

"La comunidad educativa de la Escuela N°206 comunica con profundo dolor, el fallecimiento del docente Hector González. Nuestro querido profe Héctor o Sanjua como muchos le decían. Siempre serás recordado con mucho cariño profe. Tu sonrisa, alegría y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre", lo despidió la entidad educativa en la que cumplía funciones.

Tristeza por la muerte del querido docente

“La agrupación Azul Arancibia Unter Cinco Saltos despide con profundo dolor al compañero Hector Gonzales "Sanjua". Que en paz descanses querido compañero. Acompañamos a familiares y amigos. QEPD. Hasta Siempre”, publicó esa entidad.

Ese posteo derivó en numerosos y sentidos comentarios, repletos de congoja. “Tristísima noticia. Cuánto te voy a extrañar compa. Abrazo inmenso a su familia”, publicó Silvia.

Embed

“Compañero cuanta tristeza por tu partida. Buen compañero y sobre todo buena persona”, escribió, por su parte, Eva.

“Que amarga noticia. Q.E.P.D Sanjua, querido amigo. Dios te reciba en sus brazos y que descanses eternamente”, lamentó José.

“No lo puedo creer Héctor, que en paz descanses compa”, le dedicó unas palabras Andrea, incrédula tras tremenda noticia.

Y así se repetían los saludos de personas conmovidas que lo valoraban como compañero y persona. “Que horror”, “que triste noticia”, “descansa en paz Sanjua querido”, se reiteraron los saludos.

Crónica de una triste muerte en el Don Pedro

Por lo que se sabe hasta el momento, González se descompensó en el entretiempo de un encuentro disputado en el predio cipoleño La Finca, donde se vivieron momentos de tensión y dramatismo.

Don Pedro Los torneos comerciales como el Don Pedro son furor en la región.

Trascendió que el fallecido en el Don Pedro formaba parte del equipo Gimnasio Crear que participa de la categoría +58. A raíz del trágico episodio, la fecha fue suspendida con acertado criterio.

En un momento de dolor, desde la organización salieron a dar su versión de los tristes hechos a LM Cipolletti. "Entendemos el dolor de la familia, es una situación compleja", reconoció Pablo, uno de los organizadores, en el inicio de la charla con este medio.

Don Pedro Los torneos comerciales como el Don Pedro son furor en la región.

"Sufrió una descompensación por lo que tengo entendido en el entretiempo del partido. Fue asistido por personal en el predio. También se dio que justo en el complejo de al lado estaba jugando un médico, quien se puso como líder del procedimiento y quiso darle las primeras asistencias", explicó.

"En cada predio hay una ambulancia, contamos con 7 en total, y este -por La Finca- no es la excepción. Lo que sí es cierto es que tenemos chofer y enfermero pero no médicos. Y como los procedimientos de entubación, que fue lo que dispuso este primer doctor que estaba cerca jugando y lo asistió, son propios de los doctores, decidieron pedir otra ambulancia al Siarme y ellos le proveyeron medicación y los elementos necesarios. Por eso se generaron ciertas controversias, pero es la realidad", fundamentó.

"Lo que arrojó de la atención médica fue que sufrió un cuadro de ACV, aparentemente comentaban allí tenía algún antecedente pero no podría confirmarlo. Lo trasladaron al Hospital y no pudo sobrevivir lamentablemente".