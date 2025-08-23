Quién era el hombre que falleció en un partido del torneo Don Pedro

Se descompensó este sábado en el entretiempo en un encuentro disputado en La Finca. Conmoción en la región.

La muerte de un jugador del torneo comercial Don Pedro llena de tristeza y dolor al fútbol de la zona. La víctima se descompensó en el entretiempo de un partido en el predio La Finca y fue trasladado al hospital de Cipolletti. Pese a los esfuerzos médicos, falleció.

El hombre formaba parte del equipo Gimnasio Crear y era oriundo de la localidad rionegrina de Cinco Saltos . Apodado como "el Sanjua", trabajaba como docente.

Según informaron desde la organización a LMCipolletti , el futbolista que perdió la vida fue identificado como Héctor González, de 58 años .

Conocida su abrupta partida, en las redes sociales son muchos los mensajes de quienes lo conocíieron y despidieron con profundo dolor.

La versión del Don Pedro

Hacía rato que no había sobresaltos ni noticias tristes en torno a los torneos comerciales. Visiblemente golpeados por las circunstancias, desde la organización salieron este sábado a dar su versión de los tristes hechos a LMCipolletti. "Entendemos el dolor de la familia, es una situación compleja", reconoció Pablo, uno de los organizadores, en el inicio de la charla con este medio.

También explicaron que "sufrió una descompensación, por lo que tengo entendido, en el entretiempo del partido. Fue asistido por personal en el predio. También se dio que justo en el complejo de al lado estaba jugando un médico, quien se puso como líder del procedimiento y quiso darle las primeras asistencias".

En redes sociales no tardaron en circular los cuestionamientos por el funcionamiento de las ambulancias y la supuesta falta de profesionales y recursos médicos. Sobre ello también lo consultamos y expuso sus argumentos.

"En cada predio hay una ambulancia, contamos con 7 en total, y este -por La Finca- no es la excepción. Lo que sí es cierto es que tenemos chofer y enfermero pero no médicos. Y como los procedimientos de entubación, que fue lo que dispuso este primer doctor que estaba cerca jugando y lo asistió, son propios de los doctores, decidieron pedir otra ambulancia al Siarme y ellos le proveyeron medicación y los elementos necesarios. Por eso se generaron ciertas controversias, pero es la realidad", fundamentó.

"Lo que arrojó de la atención médica fue que sufrió un cuadro de ACV, aparentemente comentaban allí tenía algún antecedente pero no podría confirmarlo. Lo trasladaron al Hospital y no pudo sobrevivir lamentablemente".

Controles médicos

Por otra parte, el hombre aseguró que desde la organización "sugieren" que cada participante del certamen presente controles médicos y se realice los chequeos pertinentes, aunque advirtió "no es una ficha obligatoria".

"Consideramos que todas las personas que juegan el torneo son personas adultas y responsables. Le sugerimos a todos que se controlen y presenten la documentación, las recepcionamos y guardamos en nuestra base de datos. Pero no es una ficha obligatoria", reiteró.