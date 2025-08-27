Vuelve un exitoso SUV a la Argentina y se puede comprar a tasa 0: qué trae y cuánto cuesta

Una marca de Stellantis renueva un éxito con avances en tecnología, confort y asistentes de manejo. Además, suma otra opción más grande para familias numerosas.

Peugeot presentó en el mercado local la nueva generación del 3008 , un SUV que en su versión GT combina rediseño exterior, mejoras tecnológicas y un paquete de asistentes a la conducción que lo ubican en la franja alta del segmento. El modelo llega importado desde Francia con un plan de financiación en pesos que incluye tasa 0% a 12 meses .

La marca francesa de Stellantis eligió volver a apostar por un producto exitoso, que ya superó las 1,3 millones de unidades vendidas en más de 130 países . En su tercera generación, ahora se ofrece con la plataforma STLA Medium , desarrollada por Stellantis, que mejora eficiencia y confort de marcha. Y se concentra en una única versión, la GT , que incorpora motorización turboalimentada y un equipamiento de seguridad avanzado.

El 3008 se produce en la planta de Sochaux y en esta nueva etapa adopta una silueta fastback , con proporciones más aerodinámicas y un trabajo de diseño que incluye parrilla sin marco, faros con tecnología Pixel LED y un alerón trasero “flotante”. Además, mantiene un baúl de 588 litros , lo que refuerza su perfil familiar sin resignar estética.

Diseño y habitáculo: el salto tecnológico del nuevo Peugeot 3008

El interior se apoya en la última evolución del Panoramic i-Cockpit®, que combina cuadro de instrumentos y pantalla multimedia en un solo panel curvo de 21 pulgadas orientado hacia el conductor. La consola central queda despejada gracias a los mandos i-Toggles personalizables, que permiten configurar accesos directos para distintas funciones.

El volante compacto, otra seña de identidad de la marca, fue rediseñado y ahora ofrece mandos sensibles al tacto, además de calefacción. Los materiales elegidos eliminan los cromados tradicionales y priorizan terminaciones en tonos oscuros, mientras que la ambientación se completa con iluminación LED configurable.

peugeot 3008 3 El Panoramic i-Cockpit, un panel único que combina el cuadro de instrumentos y la pantalla multimedia. Foto: Stellantis

En términos de confort, los asientos delanteros tienen certificación alemana AGR, suman función masaje y calefacción, y permiten ajustes eléctricos adaptados a cada usuario. El sistema de climatización incluye control de calidad de aire con filtros que eliminan contaminantes, y el equipo de sonido fue desarrollado junto a Focal, con diez parlantes y amplificador de 12 canales.

Nuevo Peugeot 3008: motor, seguridad y precio en Argentina

El nuevo Peugeot 3008 GT se ofrece con el ya conocido bloque 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm, que viene asociado a una caja automática de seis marchas. El conductor puede seleccionar entre tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport. La tracción está a cargo del eje delantero, con un esquema de suspensiones ajustado para la plataforma STLA Medium.

peugeot 3008 1 Stellantis ofrece el nuevo Peugeot 3008 financiación de hasta $12 millones en 12 cuotas sin interés. Foto: Stellantis

En seguridad, el modelo incorpora un paquete de asistentes que incluye control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril, alerta de fatiga, frenado autónomo de emergencia y cámaras con visión 360°. Estas tecnologías lo acercan a la conducción semiautónoma en autopista, aunque siempre bajo supervisión del conductor.

El precio fijado para el mercado argentino es de US$ 53.200 (IVA incluido). A través de PSA Finance, se ofrecen dos planes de crédito: uno con tasa 0% a 12 meses por hasta $12 millones, y otro de mayor monto, de hasta $32 millones. La garantía es de 3 años o 100 mil kilómetros, transferible.

El Peugeot 5008, la otra carta fuerte en el mercado

Pero el 3008 no llega solo: junto a él, Peugeot también presentó en Argentina la nueva generación del 5008, el SUV más grande de la marca, con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros gracias a sus 4,79 metros de largo y 2,90 de distancia entre ejes.

peugeot 5008 1 Con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, el nuevo Peugeot 5008 es un ejemplo de modularidad para adaptarse a las necesidades de las familias grandes. Foto:Stellantis

En ese sentido, el espacio y su aprovechamiento es la clave de este modelo, algo que también se deja ver en el volumen de su baúl, que varía según la configuración: alcanza los 916 litros con cinco asientos en uso, y puede expandirse hasta 2.232 litros con la segunda y tercera fila rebatidas.

Construido sobre la misma plataforma STLA Medium que el 3008, también llega únicamente en versión GT y equipando el mismo motor 1.6 THP de 180 CV con caja automática de seis marchas. Y comparte además el Panoramic i-Cockpit, el volante compacto renovado y los mandos i-Toggles, además de contar con la dotación completa de asistentes de seguridad y confort.

En el mercado argentino, el nuevo Peugeot 5008 GT se ofrece a un precio de US$56.300 (IVA incluido) y también cuenta con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Además mantiene la oferta de financiación que con el otro modelo: $12 millones en 12 pagos mensuales sin interés y una opción adicional de crédito de hasta $32 millones.