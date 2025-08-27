Vuelve un exitoso SUV a la Argentina y se puede comprar a tasa 0: qué trae y cuánto cuesta

Una marca de Stellantis renueva un éxito con avances en tecnología, confort y asistentes de manejo. Además, suma otra opción más grande para familias numerosas.
Peugeot presentó en el mercado local la nueva generación del 3008, un SUV que en su versión GT combina rediseño exterior, mejoras tecnológicas y un paquete de asistentes a la conducción que lo ubican en la franja alta del segmento. El modelo llega importado desde Francia con un plan de financiación en pesos que incluye tasa 0% a 12 meses.
La marca francesa de Stellantis eligió volver a apostar por un producto exitoso, que ya superó las 1,3 millones de unidades vendidas en más de 130 países. En su tercera generación, ahora se ofrece con la plataforma STLA Medium, desarrollada por Stellantis, que mejora eficiencia y confort de marcha. Y se concentra en una única versión, la GT, que incorpora motorización turboalimentada y un equipamiento de seguridad avanzado.
El 3008 se produce en la planta de Sochaux y en esta nueva etapa adopta una silueta fastback, con proporciones más aerodinámicas y un trabajo de diseño que incluye parrilla sin marco, faros con tecnología Pixel LED y un alerón trasero “flotante”. Además, mantiene un baúl de 588 litros, lo que refuerza su perfil familiar sin resignar estética.
Diseño y habitáculo: el salto tecnológico del nuevo Peugeot 3008
El interior se apoya en la última evolución del Panoramic i-Cockpit®, que combina cuadro de instrumentos y pantalla multimedia en un solo panel curvo de 21 pulgadas orientado hacia el conductor. La consola central queda despejada gracias a los mandos i-Toggles personalizables, que permiten configurar accesos directos para distintas funciones.
El volante compacto, otra seña de identidad de la marca, fue rediseñado y ahora ofrece mandos sensibles al tacto, además de calefacción. Los materiales elegidos eliminan los cromados tradicionales y priorizan terminaciones en tonos oscuros, mientras que la ambientación se completa con iluminación LED configurable.
En términos de confort, los asientos delanteros tienen certificación alemana AGR, suman función masaje y calefacción, y permiten ajustes eléctricos adaptados a cada usuario. El sistema de climatización incluye control de calidad de aire con filtros que eliminan contaminantes, y el equipo de sonido fue desarrollado junto a Focal, con diez parlantes y amplificador de 12 canales.
Nuevo Peugeot 3008: motor, seguridad y precio en Argentina
El nuevo Peugeot 3008 GT se ofrece con el ya conocido bloque 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm, que viene asociado a una caja automática de seis marchas. El conductor puede seleccionar entre tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport. La tracción está a cargo del eje delantero, con un esquema de suspensiones ajustado para la plataforma STLA Medium.
En seguridad, el modelo incorpora un paquete de asistentes que incluye control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril, alerta de fatiga, frenado autónomo de emergencia y cámaras con visión 360°. Estas tecnologías lo acercan a la conducción semiautónoma en autopista, aunque siempre bajo supervisión del conductor.
El precio fijado para el mercado argentino es de US$ 53.200 (IVA incluido). A través de PSA Finance, se ofrecen dos planes de crédito: uno con tasa 0% a 12 meses por hasta $12 millones, y otro de mayor monto, de hasta $32 millones. La garantía es de 3 años o 100 mil kilómetros, transferible.
El Peugeot 5008, la otra carta fuerte en el mercado
Pero el 3008 no llega solo: junto a él, Peugeot también presentó en Argentina la nueva generación del 5008, el SUV más grande de la marca, con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros gracias a sus 4,79 metros de largo y 2,90 de distancia entre ejes.
En ese sentido, el espacio y su aprovechamiento es la clave de este modelo, algo que también se deja ver en el volumen de su baúl, que varía según la configuración: alcanza los 916 litros con cinco asientos en uso, y puede expandirse hasta 2.232 litros con la segunda y tercera fila rebatidas.
Construido sobre la misma plataforma STLA Medium que el 3008, también llega únicamente en versión GT y equipando el mismo motor 1.6 THP de 180 CV con caja automática de seis marchas. Y comparte además el Panoramic i-Cockpit, el volante compacto renovado y los mandos i-Toggles, además de contar con la dotación completa de asistentes de seguridad y confort.
En el mercado argentino, el nuevo Peugeot 5008 GT se ofrece a un precio de US$56.300 (IVA incluido) y también cuenta con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Además mantiene la oferta de financiación que con el otro modelo: $12 millones en 12 pagos mensuales sin interés y una opción adicional de crédito de hasta $32 millones.
