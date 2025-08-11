Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en agosto 2025

Es el segundo SUV más patentado de Argentina. En un mes complicado por la suba del dólar, cuál fue el ajuste que aplicó Volkswagen en su precio.

Desde su lanzamiento en 2021, Volkswagen Taos se consolidó como uno de los SUV más importantes de Argentina , gracias a su relación precio-calidad y su buenas prestaciones ¿Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes?

Este modelo, que durante cuatro años fue producido en la planta de General Pacheco , salió de la línea de montaje en julio para dar paso al proyecto de la nueva Amarok, que debutará en 2027 y concentrará gran parte de los recursos del centro productivo.

Sin embargo, la presencia de la Taos en el mercado automotor local está asegurada : cuando se agote el stock producido en Argentina, este SUV que pertenece al Segmento C (compacto) comenzará a ser importada de México; de hecho, ya fueron vistas algunas unidades mexicanas circulando por el país en fase de pruebas de homologación.

Así es el interior de la Taos que se vende en Argentina.

VW Taos, en el podio de los SUV más patentados

Según números provistos por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), Volkswagen Taos fue el cuarto SUV más patentado en julio 2025, con 1.437 unidades. Esa cifra la colocó por debajo de Toyota Corolla Cross (2.216), Peugeot 2008 (1.798) y Chevrolet Tracker (1.720).

Sin embargo, en el agrupado de los primeros siete meses del año, VW Taos aparece segunda con 11.760 patentamientos detrás de la Corolla Cross, líder con 12.149. En el tercer puesto figura la Tracker con 11.312 unidades y cuarta está la 2008, con 9.866.

En lo que respecta a los números de la industria general, julio fue un buen mes donde se registraron 62.123 patentamientos, lo que representa un crecimiento del 17.8% con respecto a junio, donde hubo 52.731. Si se mira la foto anual, el incremento es aún mayor, del 44%, debido a que en julio 2024 se habían patentado 43.149 vehículos.

Cómo es la VW Taos que se vende en Argentina

Volkswagen vende tres versiones de la Taos en Argentina: todas equipan un motor turbonaftero de 1.4 litros y cuatro cilindros que entrega 150 caballos de potencia y un torque de 150 Nm. En todos los casos, la unidad de potencia está asociada a una caja de cambios automática CVT de seis marchas preprogramadas, con tracción delantera.

El tanque de combustible de la Taos carga 50 litros y registra una autonomía urbana de 430 litros, mientras que en rutas o autopista a una velocidad constante de 100 km/h puede llegar a recorrer hasta 877 kilómetros.

Volkswagen Taos Volkswagen Taos 2025.

La versión de entrada a gama de la Taos se denomina Comfortline AT y viene equipada con llantas de aleación de 18", faros delanteros y traseros con tecnología LED, seis airbags (conductor, acompañante, laterales y de cortina) y ADAS como control de estabilidad (ESP), asistente para arranque en pendientes y detector de fatiga, entre otras.

La versión intermedia es la Highline AT, que incorpora llantas de aleación de 19" y, además de la seguridad y ADAS mencionadas anteriormente, incorpora sistema de asistencia para mantenimiento de carril, estacionamiento autónomo, control de velocidad crucero adaptativo ACC "stop & go”, Freno autónomo de emergencia con detección de peatones y Freno autónomo de emergencia con detección de peatones.

La versión tope de gama, denominada Higline Bi Tono posee toques estéticos como manijas de puerta exteriores en color de la carrocería, espejos exteriores color negro brillante, y techo bitono en color negro.

Volkswagen Taos 0 kilómetro: valor actualizado en agosto 2025

Agosto es un mes que arrancó complicado en lo que respecta al precio de los autos de los 0 kilómetro, que aumentaron en sintonía con la suba del dólar oficial, que llegó a tocar los $1.350.

Las automotrices, en sintonía, aumentaron el valor de los precios de lista de sus vehículos. La que realizó un mayor ajuste fue Stellantis, que llegó al 12% y Toyota aplicó un aumento del 3.5% en todo su portafolio.

En el caso de Volkswagen, la gama de la Taos tuvo un incremento del 5,74%, equivalente a $2.888.614 en promedio. Así los precios de Volkswagen Taos con valor actualizado a agosto 2025 son los siguientes: