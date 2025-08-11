Brutal choque en Ruta 3: murieron dos mujeres y hay varios heridos graves

El impacto provocó el vuelco de uno de los rodados. En uno de los vehículos viajaban dos menores. Ocurrió cerca de Bahía Blanca.

Un accidente fatal ocurrió en la Ruta Nacional 3 a la altura de Bahía Blanca , cuando una camioneta Ford Ranger blanca impactó de detrás contra una Renault Sandero en el kilómetro 706.

En consecuencia, dos personas murieron y otras dos resultaron con heridas de gravedad. Las víctimas fueron identificadas como dos mujeres de 64 y 68 años. Ambas murieron producto del fatal choque.

Fuentes policiales revelaron que el accidente se registró en las proximidades de un puesto fitosanitario. Y según el informe brindado por la Policía de Seguridad Vial, el móvil de la fuerza llegó al lugar y encontró la camioneta volcada en un descampado.

Por causas que aún se investigan, la Toyota Hilux conducida por Jorge Belandi, de 76 años impactó de manera lateral contra un Renault Sandero. En la camioneta viajaban, además del conductor, dos mujeres identificadas como Nancy Louvecez (68) y Miriam Louvecez (64), ambas oriundas de Médanos, quienes murieron en el lugar.

Belandi sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital Municipal, al igual que un cuarto ocupante aún no identificado, que se encuentra en estado crítico.

En tanto, el Renault Sandero era conducido por Ramón Molina (47) y tenía como acompañantes a Carolina Gallardo (35) y dos menores de 2 años, todos residentes de Punta Alta, quienes no sufrieron lesiones.

Las primeras pericias establecieron que la camioneta chocó por la parte trasera al otro vehículo y, como consecuencia de la maniobra, se habría producido el vuelco de la camioneta.

El personal de la Policía Científica trabajó en la ruta 3 para recolectar pruebas e intentar determinar la mecánica exacta del accidente y si existieron factores adicionales que influyeron en el desenlace fatal.

Accidente fatal: un joven murió y otras personas resultaron heridas

Durante el fin de semana, un siniestro vial se cobró la vida de una persona y dejó varios lesionados. Quien falleció en el acto era un joven de 22 años de edad, mientras que cuatro personas sufrieron heridas. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial E-86, cerca de la localidad de Bulnes, en el departamento Río Cuarto, Córdoba.

El siniestro se registró alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban los cinco ocupantes salió de la calzada y volcó, por razones que se encuentran bajo investigación. Todos fueron trasladados a centros de salud de la zona. Al conductor lo llevaron con heridas graves al Nuevo Hospital de Río Cuarto.

En el lugar del accidente trabajaron los equipos de emergencias, efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Policía Judicial, quienes llevaron adelante tareas de asistencia y las pericias correspondientes. La investigación se centra en determinar las circunstancias exactas que provocaron el vuelco y cómo el vehículo perdió el control, quedando fuera de la ruta en un tramo comprendido entre las localidades de Sampacho y Coronel Moldes.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el estado clínico en el que se encuentra el resto de los ocupantes del vehículo. Las autoridades locales continúan recabando datos e indicios que permitan esclarecer cómo se produjo el fatal desenlace.