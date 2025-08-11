Contundente operativo en Ruta 7: atraparon a 9 borrachos al volante, el máximo fue de 1,62

Así lo informaron desde la Municipalidad de Centenario. La graduación más alta correspondió a un hombre de 35 años oriundo de Neuquén capital.

El operativo en la Ruta 7 fue en Centenario, a la altura del cementerio.

Se realizó un operativo de tránsito que incluyo controles de alcoholemia en la Ruta 7 este fin de semana con impactantes resultados. Según informaron desde la Municipalidad de Centenario, el operativo fue realizado entre las 3 y las 6 de la madrugada del domingo 10 frente a la Pista Vial, ubicada sobre Ruta 7 con intersección en calle 5, a metros del Cementerio.

En el marco del operativo, se realizaron 378 alometrías, de las cuales 9 arrojaron como resultado alcoholemia positiva . Todos ellos varones. Las licencias de estos conductores fueron retenidas y sus vehículos secuestrados.

Según informaron desde el municipio, la graduación más alta correspondió a un hombre de 35 años oriundo de Neuquén capital, que llegó a 1,62 mg/dl. Además, informaron que se labraron 15 actas contravencionales.

Operativo Centenario (1)

Participaron, aparte de los inspectores municipales, efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera, Comisaría Quinta y agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Según informaron, los aparatos que realizan las alometrías son nuevos, propios de Centenario y son calibrados por personal de la ANSV cada seis meses.

Inauguraron el megaoperativo en las Rutas de Vaca Muerta

Este sábado comenzó el megaoperativo de tránsito de parte del gobierno provincial en las rutas petroleras que atraviesan Vaca Muerta. El objetivo es claro: evitar más muertes.

Desde las 6 de la mañana de este sábado, la Provincia de Neuquén puso en marcha un megaoperativo de seguridad vial sobre la Ruta Provincial N° 7, en el tramo que une San Patricio del Chañar con Añelo.

El plan, bajo la coordinación de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, incluye controles de alcoholemia para todos los conductores, radares de velocidad con sanciones automáticas a quienes excedan la máxima permitida.

Añelo Atención conductores: comenzó el megaoperativo vial para evitar más muertes en las rutas petroleras.

Además de un esquema de postas policiales cada diez kilómetros a lo largo de 50 kilómetros de ruta. Además, habrá reducción de circulación para camiones y un horario especial para el tránsito pesado, que no podrá circular entre las 6 y las 10 de la mañana, ni entre las 17 y las 21 horas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos será el eje operativo del nuevo Plan de Emergencia Provincial para la Ruta 7, impulsado por el gobierno para reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados y peligrosos de la provincia, donde los últimos accidentes fatales fueron choques frontales provocados por maniobras indebidas de sobrepaso.

El operativo se basa en la instalación de un tráiler de control integrado, operativo las 24 horas, ubicado entre San Patricio del Chañar y Añelo. Allí trabajarán en conjunto personal policial, agentes del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) y Seguridad Vial de la Provincia. El puesto se destinará al control vehicular, sanitario y de seguridad vial en ese tramo estratégico de la Ruta 7.

“El objetivo es bajar la cantidad de siniestros en ese tramo (de 50 kilómetros), donde todos los últimos choques fueron frontales y se dieron por una maniobra de sobrepaso”, advirtió la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna. En las primeras tres semanas, personal en ruta informará a los conductores -en especial a los camionero- sobre los nuevos horarios de restricción y las medidas vigentes.