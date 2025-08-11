Carlos Quintriqueo presentó la lista completa de candidatos para las elecciones 2025: ¿Quiénes son?

El líder sindical generó sorpresas con algunos de los nombres de la lista que llevará al 26 de octubre. Profesionales, abogados y contadores. Detalles.

Los candidatos de Carlos Quintriqueo y Más Neuquén para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Más por Neuquén , el espacio que comenzó a construir hace un año y medio el líder de ATE Neuquén Carlos Quintriqueo , presentó este lunes por la mañana la lista completa de cara a las elecciones del 26 de octubre. Lo hizo en el patio de La Ribera, en el Paseo de La Costa, con una transmisión en vivo con el río Limay de fondo.

En el acto hubo algunas sorpresas, ya que se especulaba con que el sindicalista iba a presentar una lista netamente gremial, y no fue así. Hizo subir de a uno al escenario a profesionales, como médicos y abogados, que lo acompañarán en la carrera electoral.

Como ya se había adelantado, el primer candidato a senador por Más por Neuquén es el mismo Quintriqueo , quien se despachó durante el discurso por las operaciones y llamados durante la semana, que indicaban que se bajaba de ese cargo, para ser candidato a diputado, que es el cargo más seguro y expectante.

Ana Sandoval Más por Neuquén La abogada y ex Escribana General de la Provincia, Ana Sandoval acompañará a Carlos Quintriqueo en la lista del Senado de la Nación.

Sin vueltas, dejó claro que él mismo encabezará la lista. Quien lo acompaña como segunda candidata a senadora es la abogada, escribana, mediadora y ex escribana general de la provincia de Neuquén, Ana Sandoval.

La nómina de diputados nacionales la lidera la ex secretaria de Familia de la provincia, Amancay Audisio, como primera candidata. Audicio es contadora y asesora externa de distintos municipios de Neuquén. Se desempeñó también como subsecretaria de Familia de la provincia.

Carlos Quintriqueo, sin filtros

El médico ginecólogo del Hospital de Zapala, Ramón Fabián Palavecino, fue presentado como candidato a segundo diputado. Como tercer diputado está Malena Julieta Ortíz; una joven profesional, Técnica en Energía, quien desarrolló sus actividades laborales en el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).

"Quiero agradecerles a todos ellos que están acá. Porque apenas les propuse a cada uno, ninguno dudó. Ninguno especuló. Ninguno fue a sacar cuentas para ver si les convenía o no. Todos dijeron que sí. Y esa es la razón de por qué son candidatos de Más por Neuquén, cada una de estas compañeras y compañeros que están acá. Así que yo les agradezco”, dijo el líder de Más por Neuquén.

Amancay Audicio Más por Neuquén La contadora Amancay Audicio será la primera candidata a diputada nacional por Más por Neuquén.

También apuntó a rescatar el espíritu de los viejos liderazgos del MPN, aunque aclaró que nunca fue parte del partido. “Lo que en este lugar no hay es miedo. Yo nunca fui del MPN, pero necesitamos que se recupere ese camino, de Felipe Sapag, de Pedro Salvatori, porque el Estado nacional que se retiró la ayuda social", indicó.

Y acotó: "Nosotros queremos que Neuquén se desarrolle y es la provincia que más le aporta al Tesoro Nacional. Neuquén necesita volver a enamorarse de la política con el vecino y la vecina”, sostuvo en relación con la retirada del Estado nacional de lo social y la obra pública.

Quintriqueo hizo también un llamado a volverse a enamorar de la política, a través de la relación entre el vecino y la vecina, y una red comunitaria que se fue perdiendo en Neuquén. “Es pedirle eso, que vuelvan, porque nosotros vamos a ser uno de ustedes en esa representación. Nosotros, en el Congreso, siéntanse que los que van a estar sentados en esa banca, son ustedes. Por eso necesitamos más por ustedes, más por vos y más por Neuquén”, expresó.

Qué dijeron las candidatas paras las elecciones 2025

"Carlos, más allá de lo técnico, me dijo que buscaba alguien que defienda Neuquén. Alguien que tuviera ganas de embarrarse. La ayuda no es solo una escritura o un trámite, es resolverle el pan a la gente que necesita", dijo Ana Sandoval.

Sandoval indicó que "como decía Don Jaime (De Nevares) no hay que tener miedo a hablar con firmeza, cuando uno está del lado de la verdad y la Justicia. Tomo esa palabra de don Jaime como católica y creyente, para hacer un Neuquén ,más justo, más humano y solidario"

En tanto, Amancay Audisio puso énfasis en que su candidatura no viene del “apellido político”. “Quiero agradecer la oportunidad que me está dando a mí para integrar la lista. Para mí ser candidata a diputada nacional es un mimo enorme. Cuando me lo propuso, habíamos compartido varias reuniones", indicó.

Presentación Más por Neuquén Más por Neuquén presentó las candidaturas desde Paseo de la Costa.

Y acotó: "Me dijo que quería que sea parte porque entendía mi trabajo en lo social y en la administración del Estado, pero lo que yo estaba pensando en ese momento es que mi sentir no era ese. Todas esas características que me decía -y que me dan mucho orgullo- también las tienen otras personas. Yo sentía que, de la cantidad de gente, eligió a una persona que no tenemos un apellido político ni hemos accedido a espacios de poder. Me eligió a mí, pero nos está eligiendo a todos”.

Más por Neuquén jugará fuerte con un mensaje de identidad provincial, contacto directo y promesa de defensa de los recursos neuquinos. “Acá no hay miedo, hay coraje”, repitió Quintriqueo.

¿Quiénes son los suplentes de la lista?

Para senadores, son Sandra Sosa, trabajadora estatal de la ciudad de Plaza Huincul, quien además es Técnica en Petróleo, y Jaime Vallejos, presidente de la sociedad vecinal Provincias Unidas, en ejercicio.

En tanto que la lista de diputados suplentes se completa con Lorena Paola Gonzáles, trabajadora estatal de Añelo; Ramiro Sebastián Rioseco, actual presidente de la sociedad vecinal “barrio Otaño” de Plaza Huincul; y Noelia Ayelén Orellana, trabajadora estatal de Chos Malal, quien se desempeña como auxiliar de servicio.