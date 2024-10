Carlos Quintriqueo lanzó su candidatura a senador por el espacio Más Neuquén

Carlos Quintriqueo_MásNeuquén.jpg Carlos Quintriqueo en un acto y asamblea del cierre de las paritarias 2025.

En las elecciones 2025 se elegirán dos senadores nacionales y tres diputados y será el primer test electoral del gobernador Figueroa para poder meter legisladores, con el sello del Frente Neuquinizate.

Carlos Quintriqueo: la pelea con los libertarios

La confirmación de la candidatura de Quintriqueo abre un espacio de interrogación de cómo se configura la trama política y los votos el año que viene, ya que La Libertad Avanza también querrá sumar una banca más en el Senado de la Nación. Hoy el espacio de Javier Milei tiene a Nadia Márquez como senadora.

Quintriqueo va por el espacio Más Neuquén, que aún necesita el aval definitivo y está en proceso de conformación. De presentarse en las elecciones PASO por fuera de un frente podría ser un verdadero drama para el oficialismo.

"No buscamos hacer un partido para ATE, sino una herramienta para los neuquinos y neuquinas, que va más allá del sector estatal. Hay gente que arma reuniones, que ni siquiera trabaja en el Estado, son del privado y ortos que no tiene trabajo" - Carlos Quintriqueo

"Voy a ser candidato a senador, el partido está avanzado, los certificadores ya están en la Justicia, las adhesiones las tenemos y nos tienen que habilitar para cargarlas, para obtener la personería provisoria", dijo el sindicalista a LM Neuquén.

Son 2223 adhesiones y afiliaciones que necesita hoy un partido para ser aprobado en Neuquén.

"Muchos creen que no nos íbamos a presentar, esta decisión la tomamos en mayo ante la orfandad tanto en senadores y diputados, sobre todo el sector trabajador que no tiene a alguien que los represente. La gente busca representación por fuera de las estructuras tradicionales, el MPN perdió las elecciones y le cuesta rearmarse, el PJ con la gestión de Alberto Fernández quedó desorientado y la gestión de Figueroa no arranca y tampoco termina de convencer", dijo Quintriqueo.

Aclaró que "vamos a aglutinar la disconformidad, por lo menos nosotros no buscamos hacer un partido para ATE, sino una herramienta para los neuquinos y neuquinas, que va más allá del sector estatal. Hay gente que arma reuniones, que ni siquiera trabaja en el Estado, son del privado y ortos que no tiene trabajo".

El líder sindical también se ha enfrentado este año a los libertarios en una pelea directa con la pastora Márquez, por la distribución de los fondos de los comedores de las iglesias evangélicas, Esto lo llevó a polarizar con La Libertad Avanza.

Un sindicalista en el Congreso de la Nación

Desde hace meses que el líder de ATE recorre la provincia llevando la propuesta de que el sindicalismo pueda ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Esto y sucedió en su momento con el fallecido exlíder sindical petrolero, y fundador de la Lista Azul y Blanca del MPN, Guillermo Pereyra.

Tampoco se sabe qué hará Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, contenido dentro de la línea petrolera del MPN.

Para Quintriqueo, este es un momento clave para recuperar el papel transformador de la política: “Sabemos y sostenemos que la política es la única herramienta que tenemos los pobres para transformar la realidad y garantizar la salud, la educación, el trabajo, la justicia y la seguridad”.