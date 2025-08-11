Estafa con planes sociales, el juicio: analizan si falsificaron las firmas de Soiza cuando estuvo internado

Una perito calígrafa se sumó a la lista de testigos en la cuarta semana del juicio. Cómo afecta su análisis al ex Director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Este lunes comenzó la cuarta semana del juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén . En la décimo sexta audiencia declaró una perito caligráfica, que trabajó en el análisis de las firmas del ex secretario de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza , para determinar si alguien falsificó su rúbrica para aprobar pagos en los meses en que estuvo internado por problemas de salud.

Agustina Lescano, licenciada en Criminalística y Calígrafa Pública Nacional, dio detalles de los métodos que utilizó para investigar y cotejar las firmas reales de Soiza, uno de los imputados por el desvío de fondos públicos que debían ser destinados a subsidios de desocupación.

Según explicó, cotejó las firmas indubitables, que se consideran auténticas, con las que el funcionario firmaba en distintos expedientes para aprobar el pago de planes sociales. En su declaración, aseguró que las firmas analizadas aparecían en listados, informes y certificaciones de pago en un período que va de mediados de 2020 a fines de 2021.

Los detalles de las firmas

Su trabajo se basó en el análisis y comparación de las firmas, entre la que hizo Soiza en los oficios de su detención, en agosto de 2022 y en los documentos aportados por la Fiscalía. También utilizó, como referencia para conocer la firma original del ex funcionario, su legajo laboral, que tenía rúbricas de los años 1998, 2003, 2004, y 2011.

Ricardo Soiza audiencia planes sociales Claudio Espinoza

“Podemos ver elementos en común, todas las firmas son espontáneas, de contitución ilegible, inclinadas levemente hacia la derecha y con trazos ascendentes“, señaló la perito, que pudo identificar dos períodos distintos en base a la manera de firmar los documentos.

Si bien todas las firmas cotejadas incluían trazos espontáneos y no interrupciones de la escritura o el levantamiento de la herramienta escritora, lo que podría indicar una posible falsificación, sí pudo comprobar que los últimos documentos tenían una firma con diferencias en el dibujo respecto al original.

Desde agosto hasta diciembre de 2021 encontró firmas con elementos no concordantes con las firmas “indubitadas“; es decir, las que fehacientemente se atribuyen a Soiza.

En el primer período analizado, hasta julio de 2021, todas las firmas eran muy similares. A partir de agosto, empezó a notar algunas discrepancias. Entre ellas, que las firmas están inclinadas levemente hacia la izquierda, y no hacia la derecha, como suele ser la rúbrica original. Por otro lado, se notó una velocidad más lenta en el trazo y una presión del bolígrafo que era más intensa. A su vez, los bucles que formaban parte de la firma, y que se veían siempre paralelos, se tornaron más desprolijos en el último período.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (4) Claudio Espinoza

Consultada por la Fiscalía, la perito explicó que no encontraba elementos suficientes para determinar que las firmas hubieras sido falsificadas. Según expresó, las modificaciones en la manera de firmar pueden deberse a una falsificación gráfica pero también por causas involuntarias. Entre ellas, nombró condiciones físicas -que incluyen, por ejemplo, la forma de sentarse o pararse para firmar- y también factores emocionales, o hasta patológicos, ya que hay ciertas enfermedades que afectan la motricidad de las manos.

De esta manera, la testigo mostró la conclusión de su informe y aseguró que se notaban diferencias en las firmas en los dos períodos señalados, pero que no eran suficientes para arribar a una conclusión negativa; es decir, para determinar que las firmas corresponden a distintos puños.

Desde la defensa de Soiza, el abogado Alfredo Cury cuestionó a la perito por los métodos utilizados. La especialista aclaró que había usado lupa y distintos formatos de luces, como la inrarroja, pero no microscopio ni productos químicos, ya que sólo le habían solicitado analizar el trazo y las diferencias entre las firmas.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (15) Claudio Espinoza

Por otro lado, aclaró que las firmas no fueron calcadas, porque se notan diferencias, por ejemplo, en los bucles que eran paralelos en algunas rúbricas e irregulares en otras.

Pese a que habrá que esperar a los alegatos finales de los abogados, las preguntas de la Fiscalía apuntaban a indagar si Soiza había estado alejado de las maniobras fraudulentas en parte del período investigado, ya que el imputado estuvo internado por distintos problemas de salud.

Durante las audiencias previas, algunos empleados de Desarrollo Social aseguraron que otros subalternos del Ministerio de Desarrollo Social, como los imputados Pablo Sanz o Marcos Osuna, habían continuado algunas de las tareas de Soiza durante su internación. Sin embargo, este análisis caligráfico también podría indicar que el ex funcionario firmó algunos documentos desde el centro de salud en el que cumplía su reposo.

Soiza y el control de la Caja Azul

Entre esos hallazgos, la más llamativa fue la carpeta digital y documental denominada “Caja Azul”, que estaba en el primer piso de la oficina de Rivadavia 44, bajo control del entonces director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, también dueño del restaurante El Faraón, donde también está sindicado como un lugar de operaciones, y donde había una “oficina”, pese a que Soiza lo desmintió.

Soiza había pedido la palabra en una audiencia previa, tras escuchar las declaraciones sobre su restaurante. El imputado negó que funcionaria allí una oficina paralela del Estado o centro de operaciones para la estafa-

Según informó entonces LMNeuquén, el ex director de Planes Sociales aclaró que los dos mástiles con banderas -una argentina y una de la provincia- y el escritorio hallados allí por la policía, habían sido regalos de un secretario de Estado provincial. ¿Quién era el funcionario generoso? Nunca lo aclaró.