Ocupará el lugar de otro paseo de compras pero con un impactante rediseño. Incluirá una amplia variedad de locales, gastronomía y entretenimiento.

Abre un nuevo mega shopping en Buenos Aires: dónde estará ubicado y cuándo será la apertura

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo e imponente paseo de compras apuntado a ser ícono del consumo y la gastronomía. Se trata del shopping OH !, que estará ubicado en el barrio porteño de Recoleta , más precisamente donde hasta el 2019 funcionaba el Buenos Aires Design , en Avenida Pueyrredón y Azcuénaga.

Inspirado en el OH! La Barra de Punta del Este (Uruguay), contará con más de 100 locales comerciales de marcas nacionales e internacionales de renombre, espacios al aire libre, entretenimiento y una amplia propuesta gourmet.

Debido a la magnitud de las obras, la inauguración prevista en junio pasado fue postergada para noviembre de este año . Será el primer shopping en abrir en la Ciudad desde el DOT en 2008.

shopping El Shopping OH! estará donde funcionaba el Buenos Aires Design.

Cómo será el OH!

Con un modelo que rompe con el esquema clásico, este nuevo shopping buscará diferenciarse de sus principales competidores, Patio Bullrich y el Recoleta Mall, que se encuentran muy cerca. Como mayor distintivo, no se tratará de un centro comercial completamente cerrado ya que contará con espacios abiertos permitiendo el ingreso del aire y la luz. Incluso habrá una palmera traída desde Goya, Corrientes.

Además algunas de las marcas que tendrá llegarán por primera vez al mercado argentino, tales como Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia). Otra de sus ofertas será dos locales gigantes de perfumería y uno de farmacia.

En comparación con el viejo Buenos Aires Design -que cerró durante la pandemia de coronavirus-, el complejo pasará de tener dos a tres plantas y los accesos crecerán de dos a ocho, incluyendo una conexión con el Centro Cultural Recoleta. El antiguo estacionamiento subterráneo fue transformado en locales comerciales y entretenimiento, y los 500 espacios para autos estarán ahora disponibles en la playa subterránea de Plaza Francia.

shopping3 Contará con tres niveles.

Gastronómica y entretenimiento

Su terraza gastronómica, con más de 30 propuestas culinarias distribuidas en 160 metros, promete ser una de sus principales atracciones. Ya comprometieron su presencia las siguientes marcas: Le Pain Quotidien, Tea Connection, Luccianos, La Panera Rosa, Vasalissa Chocolatier, Starbucks, Brioche Dorée, Möoi, Beer Coffee, Açaí Brasil, Cumbres Chocolates, entre otros.

A la hora del entretenimiento, Sacoa también dirá presente. Según precisa el diario Clarín, además de los juegos más modernos -simuladores y experiencias inmersivas-, habrá una oferta vintage que apunta a los nostálgicos que recuerdan las máquinas de juegos electrónicos o "fichines" que estaban en el local original, en Mar del Plata.

Además, donde se encontraba el Auditorio Buenos Aires funcionará una nueva sede de la empresa Jano´s, que ya cuenta con 70 salones, la mayoría en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Este espacio ubicado sobre Azcuénaga contará con tres niveles de 1.000 metros cuadrados cada uno y capacidad para 1.500 personas. Está pensado para que se puedan realizar todo tipo de eventos, incluyendo convenciones y encuentros corporativos.

shopping2 Tendrá una amplia variedad de locales comerciales, gastronomía y entretenimiento.

También sumará oferta de bienestar y salud. En el antiguo Hard Rock Café, también sobre Azcuénga, abrirá un gimnasio de Smart Fit, una cadena brasileña considerada la cuarta empresa más grande del mundo en este rubro.

Quiénes están detrás del shopping

El proyecto está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, mientras que la dirección comercial está liderada por Fernando Brocca.

“Todo el complejo, incluidas las fachadas, fue renovado. Aunque el frente cambió significativamente, los patios interiores son una de las transformaciones más notables. Cuatro patios fueron diseñados para maximizar la ventilación y la luz natural, lo que implicó una intervención estructural importante. Cada uno refleja diferentes momentos históricos, desde 1976 hasta 2018″, le señaló Guillermo Sambresqui, director de la obra, al diario La Nación.

La empresa firmó una concesión por 15 años con la posibilidad de prórroga por 5 años más.