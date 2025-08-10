La curiosa y escandalosa trama del caso de presunta trata de personas en El Huecú

Luego del contundente fallo de camaristas federales que descartaron la acusación en contra de un matrimonio, se conocieron otros detalles de la polémica causa.

Personal de Gendarmería Nacional recibió las órdenes para concretar el allanamiento en El Huecú por el supuesto caso de trata.

La curiosa trama de la causa por presunta trata de personas en la localidad de El Huecú, que terminó con un contundente fallo a favor de los acusados por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, tiene detalles únicos y, a la vez, muy polémicos.

La defensa del matrimonio de comerciantes bajo sospecha fue asumida por el abogado roquense Marcelo Hertzriken Velasco , quien se encargó de elaborar la apelación y desnudar varias maniobras que solo buscaban perjudicar a sus clientes.

Una de las curiosidades de la causa tiene relación con el impulsor original de la denuncia contra los vecinos de El Huecú: Gustavo Vera. El defensor hizo hincapié en este punto, recordó que el hombre era funcionario nacional en Buenos Aires y que desde aquel lejano punto geográfico dio entidad a la versión de un testigo anónimo. Justamente, la fiscalía federal de Zapala, en un primer momento, desestimó esta sospecha.

Rescatan a tres mujeres víctimas de trata laboral en San Martín de Los Andes Tras una denuncia impulsada por un funcionario durante la pandemia por supuesta trata de personas, intervino Gendarmería Nacional. Federico Soto

La sorpresa para el matrimonio de El Huecú y su representante legal vino después, con el procesamiento a cargo del juzgado federal de Zapala. “Hay varias aserciones falsas en el procesamiento y un comportamiento desleal incluso de un colega querellante, que propicia un allanamiento durante la negociación de un acuerdo que él mismo propone”, se quejó Hertzriken Velasco.

Asimismo, la defensa cuestionó que no solo se procesó a sus dos clientes sino que existió la intención de decomisar los vehículos que utilizan para trabajar y trasladarse desde ese aislado punto de la provincia de Neuquén.

La aparición de un abogado carancho

Muy molesto, en su presentación ante los camaristas roquenses, el abogado defensor también se refirió a la aparición de un colega que pretendía llegar a un acuerdo tras otra sorpresiva denuncia de trata de un trabajador del local de sus clientes. “Con él hablé, me escribí, tengo los audios y WhatsApp y solicitó una suma de 20/30 millones para la joven, suma que en ese momento mis clientes no podían sufragar”, denunció.

Finalmente, el abogado defensor se refirió al proceso y sus irregularidades, mencionando, por ejemplo, que “una causa archivada por un Fiscal, sea investigada por un Juez”.

Personal de Gendarmería allanó tres domicilios por trata de personas. Personal de Gendarmería allanó tres domicilios por trata de personas.

El polémico procesamiento que fue revocado por la Cámara roquense tomó estado público durante la semana pasada, cuando se conoció la respuesta a la apelación impulsada por la defensa.

La investigación inicial que involucró al matrimonio de El Huecú fue llevada a cabo a partir de una denuncia del Director Operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. La sospecha fue revelada por una persona que no quiso revelar su identidad por temor a represalias. Ante el interrogante que sembró este particular, intervino el UNIPROJUD Zapala de Gendarmería Nacional.

La denuncia inicial

El supuesto caso de trata tenía como víctima a una menor, que tenía que cocinar y limpiar la casa donde habitaba, atender los locales de los acusados y que era vigilada mediante cámaras de seguridad.

En cuanto a la modalidad de captación, se indicó que las personas venían de una provincia del norte argentino con la promesa de un trabajo remunerado “con salarios elevados”.

Frente a esta situación, se llevó a cabo un allanamiento y una adolescente de 17 años fue rescatada el 27 de marzo de 2023.

Más allá del descargo de los sospechosos, el juzgado federal de Zapala avanzó con su procesamiento como coautores penalmente responsables del delito de trata de personas bajo la modalidad de ofrecimiento, captación, traslado y acogimiento de una víctima menor de edad con fines de explotación laboral, agravado por haberse cometido mediante engaño, violencia y abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser los imputados encargados de la guarda de la víctima, por haberse consumado la explotación laboral y por ser la víctima menor de 18 años.

A la hora del análisis de la presentación impulsada por la defensa, los camaristas federales de Roca dieron por tierra con el delito de trata porque no encontraron ningún elemento que lo ratificara. Citaron un pronunciamiento anterior donde especifican que “la circunstancia de que el hecho que damnificó a… es único e individual, pues sólo a ella se la reclutó para explotarla, con las modalidades descriptas, en el ejercicio de tareas domésticas, no permiten advertir las notas propias del delito de trata de personas, ya que éste remite a la existencia de organizaciones delictivas que ejecutan hechos de esta naturaleza de un modo más complejo”.

En tanto, también hicieron un repaso de posibles pruebas que describan un caso de “reducción a la servidumbre”. Sin embargo, los jueces tampoco encontraron elementos que alimenten la sospecha de esta situación. Por el contrario, coincidieron que muchas de las actividades desarrolladas por la adolescente tenían relación con colaborar en la dinámica familiar. “Tampoco se observen prácticas violentas ejercidas sobre la menor, sino el ejercicio razonable del poder de corrección de quienes ejercían su guarda”, remarcaron los magistrados.

Frente a estas conclusiones y coincidiendo con la defensa, revocaron el procesamiento dictado en primera instancia.