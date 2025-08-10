Muerte de una agente policial en Neuquén: las últimas novedades en la investigación

El caso se investiga en principio como femicidio, mediante la aplicación de protocolos previstos ante la muerte violenta de una mujer.

La investigación por la muerte de Deyanira Aylén Vázquez , la mujer hallada sin vida en su vivienda del barrio Melipal, avanza con la aplicación de los protocolos previstos para casos de femicidio . La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, coordina las medidas de prueba y mantiene bajo resguardo a la pareja de la joven, quien permanece demorado mientras se define su situación procesal.

El Ministerio Público Fiscal informó que la autopsia será realizada el lunes por la mañana en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. El examen permitirá establecer la causa y las circunstancias de la muerte, así como determinar si las lesiones observadas son compatibles con la hipótesis de femicidio.

En paralelo, la fiscal solicitó que el hombre detenido fuera examinado por médicos del Poder Judicial y se le practicaran diversas pruebas , entre ellas una para determinar la presencia de restos de pólvora en su cuerpo. El informe preliminar de la autopsia, junto con estos resultados, será determinante para decidir en las próximas 24 horas si se formula acusación en su contra.

Recolección de testimonios y cámaras

Durante la jornada de este domingo, Inaudi tomó declaración a personal policial, familiares y vecinos de la víctima. El objetivo es reconstruir las horas previas al hallazgo y establecer posibles indicios de violencia.

Además, se solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes permitirán confirmar o descartar la presencia de terceros y esclarecer los movimientos registrados antes y después de la muerte.

La joven de 27 años fue encontrada este domingo cerca del mediodía, sobre una cama, en el interior de su casa. La escena fue preservada por personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. La fiscalía confirmó que el caso se investiga desde el inicio bajo la hipótesis de femicidio, lo que implica la activación inmediata de protocolos específicos y el acompañamiento a la familia de la víctima.

Las horas previas

Las investigaciones indican que cerca de las nueve de la mañana llegó al domicilio el hermano de la víctima, quien primero dialogó con el detenido y recibió de su parte el arma reglamentaria de Deyanira, con la indicación de que la descargara. Tras eso, la pareja de la joven se retiró del lugar.

Según el testimonio, su hermana le pidió que le devolviera el arma porque debía ir a trabajar.

Dentro de la vivienda, el hermano observó un ambiente alterado: muebles y objetos fuera de lugar, restos de un vaso roto en el piso y daños en una ventana. Por el clima tenso, decidió marcharse junto a una amiga y se instaló en otro domicilio. Horas después, fue notificado por allegados sobre la tragedia.

Próximos pasos

Con el avance de las pericias forenses y el análisis de las pruebas ya recolectadas, la fiscalía definirá la situación procesal del detenido. Si los indicios lo respaldan, podría ser acusado formalmente en una audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.

Mientras tanto, la causa sigue en etapa de investigación y bajo secreto de sumario. El Ministerio Público Fiscal continuará con las diligencias previstas y, una vez reunidos los informes clave, definirá si corresponde avanzar con la formulación de cargos contra el detenido.