El clima en Neuquén

icon
17° Temp
55% Hum
Neuquén
La Mañana Feria del Libro

Feria del Libro en Neuquén: todos los escritores y artistas para este sábado y domingo

El evento se celebra en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y todavía quedan dos jornadas con presentaciones y espectáculos imperdibles.

Feria del Libro en Neuquén: todos los escritores y artistas para este sábado y domingo
Maria Isabel sanchez

Bajo el lema "Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”, la tradicional Feria del Libro —que comenzó el pasado 12 de septiembre—, llega a su fin este fin de semana.

El evento se celebra en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y todavía quedan dos jornadas con presentaciones y espectáculos imperdibles.

Feria del libro (4)

Feria del Libro: Sábado 20 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • 16:00 hs: Espectáculo de títeres "Vairoleto, pechito libertario", a cargo de La Pelela Títeres.

  • 17:00 hs: Tomás Watkins presenta su poemario "Nueva Mitología".

  • 18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el 2º Premio en Novela FEN.

  • 19:00 hs: Homenaje a la trayectoria de la escritora Matilde Salcedo de Facal.

  • 20:00 hs: El escritor e historiador Felipe Pigna presenta su primera novela "Conspiración en Londres".

Auditorio Irma Cuña

  • 18:00 hs: Rosana Zeballos presenta su libro "Cicatrices".

  • 19:00 hs: Charla "Libracos, la librería que hizo leer a generaciones de neuquinos", a cargo de Pablo Montanaro.
  • 20:00 hs: El Colectivo La Mano en la Sed presenta "Antología 10 años".

Domo María Elena Walsh

  • 18:00 hs: Charla "Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández", por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura.

  • 19:00 hs: Charla "Mitos y leyendas argentinas: un recorrido por nuestra tradición oral", a cargo de Lucila L'Estrange.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

  • 16:00 hs: Los Musis de Prófica.

  • 21:00 hs: Delta Calibre.

  • 22:00 hs: La gente no lee.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (19)

Feria del Libro: Domingo 21 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • 16:00 hs: Santiago Rosa presenta "Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén" (NyA Ediciones). Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta.
  • 17:00 hs: Germán Gorosito presenta "Lolín, la dulura revolucionaria" (Puntoaparte) investigación. Presentación músico-literaria del autor y la cantante Devra.
  • 18:00 hs: Gabriel Rafart presenta su libro "Emilio Belenguer: un gobernador obrero" (Educo)
  • 19:00 hs: El escritor Patricio Zunini presentasu libro "Borges enamorado" (Galerna).
  • 20:00 hs: "El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?", charla del escritor Luciano Saracino acerca de la novela gráfica de H. G. Oesterheld y F. Solano López (Planeta).

Auditorio Irma Cuña

  • 18:00 hs: Carla Rojkind presenta "De amor y otras violencias" (Cabure) cuentos
  • 19:00 hs: Maria Cristina Bosque presenta "Todas somos un poco brujas (Autores de Argentina)

Domo María Elena Walsh

  • 18:00 hs: Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, "Dejando huellas, siendo huellas..."
  • 19:00 hs: Julieta Berriel presenta "Sin miedo y a los ojos" (Ediciones Migrantes) poesía

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

  • 16:00 hs: Los Rockan (espectáculo infantil María Elena Walsh).

  • 21:00 hs: Manga de agua.

  • 22:00 hs: El peligro de los vientos.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso