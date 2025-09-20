Feria del Libro en Neuquén: todos los escritores y artistas para este sábado y domingo
El evento se celebra en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y todavía quedan dos jornadas con presentaciones y espectáculos imperdibles.
Bajo el lema "Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”, la tradicional Feria del Libro —que comenzó el pasado 12 de septiembre—, llega a su fin este fin de semana.
Feria del Libro: Sábado 20 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
16:00 hs: Espectáculo de títeres "Vairoleto, pechito libertario", a cargo de La Pelela Títeres.
17:00 hs: Tomás Watkins presenta su poemario "Nueva Mitología".
18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el 2º Premio en Novela FEN.
19:00 hs: Homenaje a la trayectoria de la escritora Matilde Salcedo de Facal.
- 20:00 hs: El escritor e historiador Felipe Pigna presenta su primera novela "Conspiración en Londres".
Auditorio Irma Cuña
18:00 hs: Rosana Zeballos presenta su libro "Cicatrices".
- 19:00 hs: Charla "Libracos, la librería que hizo leer a generaciones de neuquinos", a cargo de Pablo Montanaro.
- 20:00 hs: El Colectivo La Mano en la Sed presenta "Antología 10 años".
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Charla "Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández", por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura.
- 19:00 hs: Charla "Mitos y leyendas argentinas: un recorrido por nuestra tradición oral", a cargo de Lucila L'Estrange.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Los Musis de Prófica.
21:00 hs: Delta Calibre.
22:00 hs: La gente no lee.
Feria del Libro: Domingo 21 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
- 16:00 hs: Santiago Rosa presenta "Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén" (NyA Ediciones). Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta.
- 17:00 hs: Germán Gorosito presenta "Lolín, la dulura revolucionaria" (Puntoaparte) investigación. Presentación músico-literaria del autor y la cantante Devra.
- 18:00 hs: Gabriel Rafart presenta su libro "Emilio Belenguer: un gobernador obrero" (Educo)
- 19:00 hs: El escritor Patricio Zunini presentasu libro "Borges enamorado" (Galerna).
- 20:00 hs: "El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?", charla del escritor Luciano Saracino acerca de la novela gráfica de H. G. Oesterheld y F. Solano López (Planeta).
Auditorio Irma Cuña
- 18:00 hs: Carla Rojkind presenta "De amor y otras violencias" (Cabure) cuentos
- 19:00 hs: Maria Cristina Bosque presenta "Todas somos un poco brujas (Autores de Argentina)
Domo María Elena Walsh
- 18:00 hs: Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, "Dejando huellas, siendo huellas..."
- 19:00 hs: Julieta Berriel presenta "Sin miedo y a los ojos" (Ediciones Migrantes) poesía
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Los Rockan (espectáculo infantil María Elena Walsh).
21:00 hs: Manga de agua.
22:00 hs: El peligro de los vientos.
