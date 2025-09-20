Confirman que Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU y se reunirá con el mandatario estadounidense.

Tras una semana marcada por la tensión económica en Argentina, el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos , donde se reunirá con Donald Trump en un encuentro bilateral.

El encuentro se realizará en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York. Milei viajará a Estados Unidos acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Por su parte, el canciller Gerardo Werthein los recibirá en Nueva York.

Luego de una semana de alta volatilidad en los mercados, en la que el dólar llegó a $1.500 y el riesgo país superó los 1.400 puntos, el Gobierno se encuentra negociando con el país norteamericano para conseguir un préstamo que le permita afrontar los vencimientos de la deuda del próximo año. "Sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, reconoció Milei al ser consultado al respecto.

Desde Cancillería Argentina confirmaron el encuentro hoy por la tarde, a través de su cuenta oficial en la red social X. “En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, informa el comunicado.

El itinerario del viaje de Javier Milei

El mandatario argentino partirá hacia Estados Unidos el próximo lunes 22 de septiembre. Al llegar a destino, el Presidente se dirigirá a su hotel a descansar y prepararse para la cargada agenda de los siguientes días.

El martes concurrirá al almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU organiza para todos los invitados a la Asamblea General. Más tarde, el presidente argentino se encontrará con Trump en una reunión bilateral. El esperado encuentro se realizará luego del discurso del presidente estadounidense.

En tanto el miércoles llegará el turno de Milei de exponer ante la ONU. En 2024, el jefe de Estado ya había hablado ante la entidad, acusándola de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.

“Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, expresó en esa ocasión.

Además, ese mismo día por la noche, el jefe de Estado tiene previsto recibir el premio Global Citizen Award. El galardón será entregado por uno de los funcionarios más cercanos a Trump: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Javier Milei y Scott Bessent.jpg Scott Bessent entregará un premio a Javier Milei.

El reconocimiento será otorgado en el marco de la gala organizada por el centro de estudios Atlantic Council, en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park. Al evento asistirán distintas figuras internacionales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Finalmente, el jueves Milei volará de regreso a Buenos Aires para volver sus tareas y retomar la campaña de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones de octubre.