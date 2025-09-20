El duro posteo de Cristina Kirchner: "Argentina... ¿Camino a ser un país fallido?"

La expresidenta, que lleva 100 días detenida en su departamento por una causa de corrupción, utilizó las redes para criticar a Javier Milei y su equipo económico.

La ex presidenta Cristina Kirchner chicaneó este sábado al presidente Javier Milei al sostener que “hay olor a default”, tras días complicados en el mercado de cambios para el Gobierno.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!… TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS”, inició la ex mandataria e ironizó: “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

Para Kirchner, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri.

Se burló de la promesa de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, asegurando que la única banda que existe es “LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país”.

La ex jefa de Estado, desde su prisión domiciliaria, señaló al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país” en tres ocasiones, y dijo que Caputo “logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”.

La sorpresiva visita de Esmeralda Mitre visitó a Cristina Kirchner

La actriz y empresaria Esmeralda Mitre sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una inesperada visita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. El anuncio se dio a través de una publicación en X (ex Twitter), donde Mitre se mostró conmovida por el encuentro y aseguró que se trató de “un honor y un placer”.

Según se conoció, la reunión se desarrolló en un clima de cordialidad, donde ambas mujeres mantuvieron una conversación que combinó aspectos de la vida personal con reflexiones políticas. “Fue una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”, expresó la actriz en su mensaje.

En la publicación, que rápidamente comenzó a circular en distintos medios y redes sociales, Mitre acompañó sus palabras con una foto en la que aparece junto a un cartel que rezaba “Cristina Inocente”. El gesto llamó la atención tanto de seguidores de la dirigente como de usuarios que reaccionaron con sorpresa ante el acercamiento.

Cristina Fernandez de Kirchner y Esmeralda Mitre

Mitre, que en los últimos años se ha mostrado activa en el ámbito cultural y empresarial, cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la exmandataria por el trato recibido. “Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”, escribió.

El posteo también se replicó en su cuenta de Instagram, donde reforzó la idea de una conversación íntima y sincera con la líder política. Allí volvió a remarcar que se sintió honrada por el encuentro y destacó la fuerza que percibió en Fernández de Kirchner.