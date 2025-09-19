Un custodio de Cristina Kirchner mató a tiros a un ladrón: lo quiso asaltar en plena autopista

El hecho ocurrió en la autopista Camino del Buen Ayre durante la noche del jueves. El sargento resultó ileso.

Un custodio de Cristina Kirchner mató a tiros a un ladrón.

Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón que intentó robarle la moto en la autopista Camino del Buen Ayre , a la altura de José León Suárez, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió cuando el sargento de la Policía Federal, Carlos Carranza , de 47 años, circulaba de civil en su moto Honda cg 150 por la autopista del Buen Ayre.

El policía regresaba de cumplir tareas como custodio de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111.

El custodio circulaba de civil en su moto Honda CG 150 blanca rumbo a su casa cuando fue interceptado por dos ladrones en plena autopista. Fue la altura del kilómetro 2. Los hombres también circulaban a bordo de una moto. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a bajarse.

En ese momento, Carranza, de 47 años, se identificó como policía y sacó su pistola reglamentaria Bersa Thunder. Allí se desató un enfrentamiento a los tiros en plena vía rápida.

Los asaltantes dispararon y, tras el intercambio de balas, uno de ellos cayó herido. Fue trasladado al Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, y murió mientras lo operaban.

El otro delincuente huyó por un sector parquizado lindero a la autopista y es buscado por la policía.

Carranza salió ileso del tiroteo. En el lugar quedó abandonada la moto de los delincuentes, que no tenía patente visible ni números identificatorios en el motor o el chasis.

La investigación tras el tiroteo

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez.

La causa relativa a este caso fue caratulada como “tentativa de robo, abuso de arma de fuego y lesiones”.

Los detectives están analizando las cámaras de seguridad de la autopista y de los accesos cercanos para intentar identificar y localizar al delincuente prófugo.

La moto en la que se desplazaban los asaltantes quedó requisada y será sometida a exámenes para determinar si registra pedido de secuestro o está implicada en hechos similares. El operativo contó con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que controló el área y desplegó un operativo de búsqueda del segundo involucrado, según detalló Infobae.

Según publicó Clarín, Carranza estaba de franco de servicio al momento del ataque y que, por protocolo, portaba su arma reglamentaria.

El episodio se suma a una serie de hechos recientes que involucran ataques a custodios asignados a funcionarios y exmandatarios en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Semanas atrás, un efectivo de la Policía FederalArgentina (PFA), integrante del equipo de custodios personales del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, disparó contra un joven que intentaba abordar un vehículo con pedido de secuestro por robo, en un hecho ocurrido en el partido bonaerense de Moreno.

El episodio derivó en la apertura de una causa judicial y el secuestro preventivo del arma reglamentaria del agente involucrado, mientras que el presunto delincuente continuará detenido hasta que se esclarezca su situación penal.