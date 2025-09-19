Insólito accidente: murió atropellada por un colectivo tras ser golpeada por la puerta de un auto

El accidente ocurrió en Merlo, provincia de Buenos Aires. El colectivo frenó bruscamente pero no pudo evitar el impacto fatal.

Ocurrió un trágico accidente en Merlo , provincia de Buenos Aires . Una policía de 39 años murió tras ser arrollada por un colectivo de la Empresa 216, luego de ser golpeada por la puerta de una camioneta, cuando el conductor bajaba del vehículo.

Según informó Primer Plano Online, la secuencia del siniestro comenzó cuando la Honda Wave 110 en la que se desplazaba la víctima, que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno, circulaba con el casco reglamentario colocado.

Al llegar a la altura de un comercio de cerámicas, detrás de un camión, una Ford Ranger detuvo su marcha sobre la margen derecha de la vía. De manera repentina, el conductor de la camioneta, Miguel E. (70), abrió la puerta izquierda hacia la calle, lo que provocó que la motocicleta impactara contra ella.

Como consecuencia del choque, la conductora perdió el control del vehículo y cayó hacia el centro de la calzada. En ese momento, el interno 158 de la línea 504, perteneciente a la Empresa 216, circulaba en sentido opuesto. El chofer del colectivo, Ramón M. (54), logró frenar bruscamente, pero no pudo evitar el impacto fatal.

El siniestro, que tuvo lugar en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, dejó como saldo la muerte inmediata de la teniente primero María Cecilia L, a pesar de llevar el casco reglamentario, y lesiones graves en su pareja, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón.

Según detalló Infobae, el caso quedó a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, dispuso la intervención de peritos en el lugar y la recolección de imágenes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La acusación inicial por homicidio culposo y lesiones culposas recayó sobre el conductor de la camioneta, señalado como responsable del hecho que desencadenó la tragedia. La medida judicial también incluyó al colectivero, aunque ambos permanecen en libertad.

Los tres vehículos involucrados quedaron secuestrados para la realización de las pericias correspondientes.

Milagroso accidente: moto, caballo y auto involucrados, todos ilesos

Un brutal choque sacudió las calles de Tucumán cuando una moto con tres personas terminó debajo de un auto tras chocar contra un carro tirado por un caballo. A pesar del fuerte golpe, los ocupantes del rodado menor no sufrieron heridas de gravedad.

El impactante episodio ocurrió pasado el mediodía de este lunes en el puente Lucas Córdoba que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí. La alarmante situación quedó registrada por las cámaras de seguridad.

En el video que fue compartido por el municipio tucumano se puede ver como ninguno de los tres ocupantes de la moto llevaba un casco puesto, entre ellos un menor de edad. En una compleja maniobra la moto quiso adelantar antes de tiempo el carro tirado por un caballo y no lo logró y, como consecuencia del choque, el vehículo impactó contra un auto del carril contrario.

Afortunadamente, el conductor del automóvil frenó rápidamente y no hubo víctimas fatales. En la moto viajaban tres personas, de acuerdo con lo que muestran las imágenes. Tras el fuerte impacto, todos salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto.

El conductor, identificado por llevar una camiseta del club San Martín de Tucumán, se acercó de inmediato para comprobar el estado de la mujer y del niño, quienes permanecían sobre el pavimento en el carril contrario al que transitaban con la moto.

El equipo de Emergencias brindó los primeros auxilios en el lugar y, posteriormente, fueron derivados en estado consciente al Hospital del Este "Eva Perón", en Banda del Río Salí, a solo 3 kilómetros de la capital tucumana.