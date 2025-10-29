Discutió con un hombre y lo arrastró en el capot de la camioneta durante seis cuadras

Todo se desató cuando él le pidió los papeles de su auto. El insólito momento quedó registrado por las cámaras del municipio.

Un insólito episodio sorprendió a los vecinos del partido bonaerense de Hurlingham , cuando una mujer llevó durante seis cuadras a un hombre en el capot de su camioneta. La conductora arremetió contra él tras un accidente de tránsito y que le pidiera los papeles de su auto.

La secuencia que se desencadenó tras el choque vehicular quedó registrada por las cámaras de seguridad del municipio. El episodio se volvió viral este martes luego de conocerse las impactantes imágenes de la camioneta Volkswagen T-Cross blanca con el hombre colgando.

El accidente fue contra un Fiat 147 que estaba detenido en un semáforo y la mujer que conducía la T-Cross lo chocó por detrás. Al momento de intercambiar los papeles correspondientes se produjo una discusión entre ambos, que escaló en un tremendo episodio de violencia .

Hurlingham: chocaron, discutieron y lo llevó en el capot por seis cuadras

El hermano del conductor del Fiat, Jeremías, reveló al medio Primer Plano Online que su familiar aguardaba el verde de un semáforo, con el auto detenido, cuando repentinamente la camioneta T-Cross lo impactó desde atrás.

Tras el accidente, una discusión derivó en la fuga con el joven arriba del auto

El protagonista del accidente, un joven de 19 años, decidió bajar para verificar el estado de la conductora y su hija menor, sentada en el asiento trasero. Luego, tras confirmar que ambas se encontraban bien, le solicitó la documentación del vehículo, requisito indispensable para iniciar los trámites con el seguro.

La mujer le indicó que no tenía los papeles y tras insistir en el pedido de los mismos, la conductora de la camioneta -quien viajaba con su hija menor de edad- le sugirió "arreglar" entre ellos y hasta le ofreció que lo siguiera a su casa para darle los datos, el muchacho le pidió a su hermana, que estaba en su auto, que llamara a la Policía.

Ante esa situación, la mujer subió a la camioneta, puso primera y aceleró para embestirlo nuevamente, esta vez de a pie. "Mi hermano alcanzó a tomarse del capot para evitar que se vaya. Entonces puso primera, esquivó el auto, llegó hasta Roca, tomó contramano por alrededor de 150 metros, llegó hasta Isabel de Maestro, donde hizo dos cuadras más y un auto que siguió la secuencia se le cruzó y la frenó", relató Jeremías.

choco y se fugo

Al frenar a la mujer, efectivos policiales habían sido alertados por este episodio por un llamado al 911 y tanto la conductora como al joven a la comisaría 1° de Hurlingham.

Asimismo, una ambulancia también arribó para prestar asistencia médica. Personal sanitario atendió al joven por heridas leves.

La conductora que produjo el choque fue identificada: pidieron su inhabilitación

Tras la viralización del accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la conductora y solicitó la inhabilitación inmediata de su Licencia Nacional de Conducir.

Ahora, la mujer de 35 años, deberá ser notificada por las autoridades de la jurisdicción correspondiente que emitió su licencia para realizar los exámenes psicofísicos y de evaluación que determinen si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.