Fatal accidente de estudiantes universitarios en la ruta: quiénes eran los nueve muertos

El brutal choque de un micro de larga distancia. Hubo además 29 heridos, de entre 5 y 67 años, muchos están graves. El motivo que habría provocado la tragedia.

El conductor perdió el control, chocó contra un vehículo y terminó en el arroyo Yazá.

Un fatal accidente se registró en la madrugada de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional N°14, donde un micro chocó con un auto y se registraron nueve víctimas fatales.

Según se conoció, el conductor del colectivo de larga distancia perdió el control cuando circulaba entre las localidades de Oberá y Campo Viera, chocó contra un vehículo particular y terminó en el arroyo Yazá. Además de las víctimas fatales, hay varios heridos de gravedad.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron al menos nueve víctimas fatales y varios heridos. Entre los muertos hay cuatro alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que tras conocer el hecho decidió suspender todas las actividades próximas.

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para los trámites médicos y legales previos a la entrega de los cuerpos a sus familiares, señaló TN.

Quiénes son las nueve víctimas fatales

El medio El Territorio, confirmó la identidad de todos los fallecidos: se trata de Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá. Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

Hubo además 29 heridos, de entre los 5 y 67 años, que fueron trasladados a los hospitales de Oberá y de Campo Viera, y cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas. Mientras que 21 personas internadas con lesiones de diferente gravedad.

El mensaje del Centro de Estudiantes: “Construir memoria con amor y compromiso”

El Centro de Estudiantes de la UNaM en Oberá emitió un comunicado en el que llamó a la comunidad a “construir la memoria de los fallecidos con amor, compromiso y solidaridad”.

“Hoy nos toca despedir a compañeros y compañeras que formaban parte de nuestra casa de estudios. El dolor es inmenso, pero creemos que la mejor manera de honrar su paso por la universidad es recordarlos con el corazón y seguir luchando por una comunidad más unida y solidaria”, expresaron desde la agrupación estudiantil.

El mensaje fue acompañado por muestras de apoyo y condolencias de distintas organizaciones, que se sumaron al pedido de acompañar a las familias en este momento tan difícil.

Las autoridades universitarias decretaron duelo y suspendieron provisoriamente las actividades en señal de respeto y acompañamiento a los allegados de las víctimas.

Cuáles fueron las causas de la tragedia

Los investigadores trabajan por estas horas para esclarecer las causas del accidente. Por ahora se logró establecer que un micro de la empresa Sol del Norte impactó con un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, rompió el guardarraíl y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo al relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior.