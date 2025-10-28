Convirtió las vacaciones de dos familias de Tierra del Fuego en una tragedia: ¿se durmió al volante?

Es lo que debe determinar la Justicia tras el choque en la ruta 3. Declaró la pareja del conductor fallecido y sigue la del acusado. Iban de acompañantes.

El ford Ka que conducía el acusado por la ruta 3, en Tierra del Fuego: se habría cruzado abruptamente de carril en una curva.

Las vacaciones que una familia de Tierra del Fuego apenas comenzaba se transformaron en tragedia . Las de otra, que regresaba feliz a casa luego de su viaje de descanso, también. Fue en un instante, sobre el asfalto de la Ruta 3 , cuando los dos vehículos en los que se movilizaban se encontraron de frente. El accidente fue fatal: murieron dos personas.

Este lunes arrancó el juicio oral y público contra Gustavo Ariel Hermosilla Bogado , el hombre de nacionalidad paraguaya que manejaba uno de esos vehículos y al que se acusa de haberse dormido al volante , provocando una colisión que terminó con dos vidas en el otro auto.

El choque frontal ocurrió el sábado 21 de enero de 2023 , cerca de las 7 de la mañana , en el kilómetro 2889 de la Ruta 3 , unos 40 kilómetros al norte de Río Grande , en el sector de estancia Viamonte .

Dos familias de Tierra del Fuego en vacaciones

Hermosilla Bogado volvía de sus vacaciones en un Ford Ka junto a su pareja, Laura Tolaba, de 35 años, y dos menores. En sentido contrario circulaba un Renault Megane gris metalizado, patente EVV 221, que transportaba a otra familia que recién emprendía su viaje de descanso hacia la frontera. Habían salido desde Ushuaia.

Al volante del Megane iba Maximiliano Daniel Draps, de 45 años. Lo acompañaba su pareja, Natalia Bustos, de 44, y en el asiento trasero viajaban dos chicos: un menor de 13 años y su medio hermano Carlos David Pérez, de 23 años, hijo de Bustos.

Los dos vehículos se cruzaron en una curva abierta y prolongada que bordea la costa. Aparentemente, el Ford Ka invadió súbitamente el carril contrario y el impacto fue descomunal.

Draps y Pérez murieron en el acto. El conductor falleció atrapado en su asiento, mientras que el joven quedó sin vida en el lugar donde iba sentado, detrás de él. Natalia Bustos resultó herida, al igual que el menor que viajaba atrás suyo.

Juicio por un accidente fatal entre dos familias de Tierra del Fuego que estaban de vacaciones El Megane en el que iban los dos fallecidos quedó montado sobre un guardrail, con los cuerpos dentro.

Los cuatro ocupantes del Ford Ka, en tanto, también sufrieron lesiones y junto a los otros dos sobrevivientes del Megane, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Regional de Río Grande.

Los adultos —Hermosilla Bogado, Tolaba y Bustos— fueron internados en sala común y recibieron el alta médica horas después. Los tres menores permanecieron en la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica hasta su total recuperación.

Apenas sucedido el accidente, la Justicia ordenó extraer sangre al conductor del Ford Ka para determinar si tenía alcohol u otras sustancias en su organismo. También se dispuso un análisis toxicológico de los restos de Maximiliano Draps para descartar cualquier factor que pudiera haber influido en la colisión.

El juez de la causa buscaba establecer si alguno de los dos conductores se había dormido al volante, si hubo impericia o si existió algún otro elemento que explicara el choque fatal. La hipótesis de que Hermosilla se había dormido era y es la más fuerte.

Poco tiempo después, el magistrado decidió procesar al conductor sobreviviente, imputándolo del delito de homicidio culposo agravado por haber más de una víctima. También le impuso medidas accesorias: prohibición de salir de la provincia y del país, y la suspensión de su licencia para conducir.

Ahora, en el inicio del juicio en su contra, al que llegó en libertad, la fiscalía y la querella —que representa a la familia de las víctimas fatales— leyeron la acusación por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y lesiones culposas.

Hermosilla Bogado se negó a declarar. Durante la audiencia, se le recordó una declaración que había brindado en la etapa de instrucción, donde afirmó no recordar nada de lo sucedido.

La versión de la mujer del conductor fallecido

Luego declaró Natalia Bustos, pareja de Draps y madre de Carlos Pérez. Su testimonio fue estremecedor.

La mujer aseguró que Hermosilla se cruzó de carril en línea recta y que, aunque intentó una maniobra, volvió a encarar hacia ellos con más velocidad.

Según su relato, Draps aminoró la velocidad y e intentó evitar la colisión con un movimiento evasivo hacia el guardarrail, donde el Megane quedó montado luego del impacto.

Juicio en Tierra del Fuego por un accidente fatal entre dos familias La primera audiencia del juicio se realizó este martes en Tierra del Fuego.

Bustos contó que bajó del auto con su hijo Miqueas, que estaba herido en la cabeza, mientras que su marido y su otro hijo quedaron sin vida adentro del auto.

Una hora de espera, sin ayuda del otro conductor

También señaló que el imputado no les brindó asistencia. Y que debieron esperar cerca de una hora hasta que pasó una conductora que pidió auxilio y la Policía llegó a los pocos minutos.

Finalmente, expuso el equipo de Policía Científica, que detalló las circunstancias del siniestro a partir de las pericias realizadas en el lugar.

Los expertos determinaron que el Megane circulaba a un aproximado de 84 kilómetros por hora, mientras que el Ford Ka del imputado se desplazaba a no menos de 97 kilómetros por hora.

El juicio continúa este martes con una testigo clave: Laura Tolaba, la pareja que acompañaba al imputado en el momento del accidente. Luego de su declaración, las partes presentarán sus alegatos.