Horror en Santa Cruz: una joven murió mientras dormía y con el cuerpo asfixió a su beba

Las encontró una amiga que fue a buscarlas a su casa en Caleta Olivia , preocupada porque hacía dos días que no recibía respuesta a sus mensajes.

Wanda Haro (35) y Catalina (2 meses): la joven de Santa Cruz tenía otra hija adolescente, que no estaba en casa.

Santa Cruz vive horas de profunda conmoción tras el hallazgo de una joven madre de 35 años y su beba de apenas dos meses sin vida dentro de su vivienda de la ciudad de Caleta Olivia .

El trágico descubrimiento fue realizado el lunes por una amiga que decidió acercarse al domicilio de la calle Francia , en el barrio René Favaloro , ante la falta de respuestas a los mensajes que había estado enviándole desde el sábado a Wanda Haro , la madre fallecida.

Según informó la policía, al llegar al inmueble y tras varios minutos de esperar que le abran, debió romper un vidrio para poder ingresar. Fue entonces cuando se encontró con la trágica escena .

Inmediatamente después, la mujer dio aviso a la policía. De acuerdo con el parte oficial de la fuerza de Santa Cruz, a las 11:36 de la mañana el SAE 911 recibió un llamado solicitando presencia policial ante la sospecha de una persona sin vida en el interior de una vivienda.

Al arribar al lugar, efectivos de la División Quinta confirmaron la existencia de dos personas sin signos vitales: una mujer adulta y una beba de pocos meses. El médico de guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia certificó ambos decesos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos, Criminalística y un médico forense, bajo la supervisión del comisario mayor José Britos, jefe de la Dirección Regional Norte de la Policía de Santa Cruz.

Los terribles resultados de la autopsia

Posteriormente, la autopsia determinó que Wanda Haro falleció por insuficiencia cardíaca con paro cardiorrespiratorio, mientras que la pequeña Catalina murió por asfixia accidental, al haber quedado bajo el cuerpo de su madre mientras dormían.

"Cuando el personal llega al lugar, encuentra la escena con la señora fallecida junto a su hija. La causa de muerte de la madre fue una insuficiencia cardíaca, y el cuerpo terminó provocando la asfixia del bebé", explicó el comisario mayor Britos.

Santa Cruz - la casa de Caleta Olivia donde hallaron muertas a la joven mamá y su beba La Policía reveló que en la casa de Caleta Olivia donde la joven madre y su beba fueron halladas sin vida no había signos de violencia.

El jefe policial destacó que se siguieron todos los protocolos para descartar un hecho delictivo, preservando el lugar y garantizando el respeto a la familia en su duelo.

En ese sentido, indicó que -más allá del vidrio roto por la amiga de Wanda- la vivienda estaba en orden y sin signos de violencia, lo que permitió descartar rápidamente hipótesis de la participación de terceros.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, y la causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N.º 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

Una hija adolescente quedó sin mamá

Como si la situación no fuera lo suficientemente cruenta, este martes se supo en Caleta Olivia que Wanda era además madre de una adolescente, con la que convivía junto con su beba, pero que no se encontraba en su casa en el momento de la muerte.

Según se informó, tras conocer la terrible noticia, la menor fue contenida por familiares y personal especializado.

Los restos de Wanda y Catalina fueron velados en la cochería municipal de Caleta Olivia hasta el mediodía de este martes, cuando estaba previsto que se iniciaría el sepelio.