Santa Cruz: el bebé que "resucitó" en la morgue de un hospital recibió el alta tras 105 días

El caso, más allá de las dudas que generó en torno al diagnóstico inicial de los médicos del hospital, se convirtió en un símbolo de esperanza que fue seguido por la comunidad y los medios de santa cruz paso a paso. Ahora, llegó el momento de celebrar.

"Quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron, que mandaron mensajitos, que aportaron con plata, con ropa, con cariño", expresó Brian ahora en sus redes, antes del regreso a Las Heras con su mujer y su hijo.

"A la parte de MEO, a las tías de Ángel, a los doctores y enfermeros que lo cuidaron día y noche. Mi hijo ya está bien, a las cinco nos vienen a buscar para regresar a casa. Que Dios los bendiga a todos", agregó.

El acompañamiento de la comunidad fue constante durante estos meses. Las redes sociales se transformaron en un espacio de contención y aliento para la familia. Y ahora también, de celebración, con mensajes que llegaron desde distintas localidades de la provincia.

Brian Fuentes - papá del bebé prematuro de Santa Cruz Brian Fuentes, el joven papá, dio la noticia del alta médica de su bebé en las redes.

"¡Qué linda noticia! Dios bendiga a ese bello ángel y a sus papás. A disfrutar muchísimo de ese bebito hermoso", escribió Belén Marín, sumándose a cientos de comentarios similares.

"Dios lo proteja como hasta ahora y siempre. Bendiciones y salud a los tres", escribió otro usuario, mientras que alguien presuntamente del hospital de Caleta alentó a los papás una vez más: "Gracias por ser pacientes y perseverantes. Se llevan el premio a los mejores papás de la Neo. Enfrentaron momentos muy difíciles y siguieron firmes por Ángel".

También hubo reconocimiento al equipo médico del hospital. "Felicitaciones por la empatía y profesionalismo con cada uno de sus pacientitos", escribieron.

Parto prematuro en Santa Cruz

El nacimiento de Ángel, en el Hospital de Las Heras, se dio en el contexto de un parto complicado por las apenas 28 semanas de gestación y porque los médicos no previeron la situación.

El mismo día en que nació, horas antes, su mamá, Maira Suárez, de 18 años de edad, había ido al hospital para que la revisaran porque sentía fuertes dolores abdominales.

Los médicos que la revisaron consideraron que no había riesgo alguno y la mandaron de regreso a su casa. “La inyectaron, le recetaron sertal perlas y paracetamol, le preguntaron si tenía sangrado y nos mandaron a casa”, contó Brian poco después.

Un rato más tarde Maira sufrió un sangrado y regresó de manera urgente al Hospital.

Hospital Las Heras - Santa Cruz - Guardia.jpg Angel nació en la puerta de un baño de la guardia del Hospital de Las Heras, en Santa Cruz.

“Ahí ya le dijeron que le iban a hacer una prueba de orina. Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. Estaba intentando hacer la orina para la prueba, no se podía levantar porque ya le daban las contracciones y el bebé nació en la puerta del baño”, contó el papá.

Esta vez no hubo tiempo prácticamente de nada. Maira y Brian prácticamente no pudieron ni siquiera pensar en la situación. Poco después, médicos del Distrital les informaron que el recién nacido no había sobrevivido.

Pasaron dos horas con la familia creyendo que Ángel había fallecido en el parto. Sin embargo, después de ese lapso, cuando su abuela y su bisabuela fueron a la morgue a reconocer el cuerpo, advirtieron que el bebé aún respiraba.

Les avisaron a los médicos y el pequeño fue trasladado de urgencia al hospital de Caleta Olivia, donde quedó internado. Hoy, después de 105 días de pelear por su vida con sus papás muy cerca, finalmente crece fuerte en la ciudad que lo vio nacer de una manera probablemente única.