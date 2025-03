El caso del bebé que declararon muerto y renació: "Se iba a llamar Valentín, pero le pusimos Angel"

Desde el martes a la noche, la pequeña localidad de Las Heras, en Santa Cruz , no sale del asombro por lo que sucedió en el hospital local, cuando los médicos dieron por muerto a un bebé y dos horas después, cuando fueron a despedirse del cuerpo en la morgue del centro de salud, las abuelas descubrieron que el pequeño estaba respirando .

Pero de vuelta en su vivienda, la situación de la chica empeoró y sufrió un sangrado en el baño, así que preocupados salieron nuevamente para el centro de salud.

“Ahí ya le dijeron que le iban a hacer una prueba de orina. Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. Estaba intentando hacer la orina para la prueba, y no se podía levantar porque ya le daban las contracciones. Y el bebé nació ahí, en la puerta del baño”, continuó.

"Lo atajaron con un pañal de adulto"

“Por suerte no se cayó al piso, lo atajaron con un pañal de adulto. Y se lo llevaron de urgencia. No me dijeron adónde”, agregó el papá.

Lo que siguió fue la amarga noticia de que el pequeño, que nació prematuro en la semana 28 de gestación, no gozaba de buen estado de salud y debían llevarlo al Hospital Zonal Padre Tardivo, de Caleta Olivia.

Según recordó su padre, un adolescente que todavía vive con su mamá y hace changas para ayudar con la economía familiar, eran cerca de las diez de la noche cuando se definió el traslado. Él todavía estaba acompañando a su pareja, a quien le estaban retirando la placenta luego del complicado parto.

Hospital de Las Heras, Santa Cruz El hospital regional de Las Heras, en Santa Cruz.

El chico se iba a quedar con la mamá. Y en la ambulancia, junto a Ángel, iba a viajar la abuela paterna. Pero se tuvo que bajar apenas subió.

“Cuando subieron al bebé a la ambulancia, le sacaron un ratito el oxígeno y después arriba se lo volvieron a poner. No alcanzaron a salir que me dijeron que le había agarrado un paro y había muerto”, contó el joven.

A partir de allí, todo fue dolor. Ángel ya estaba supuestamente fallecido cuando llegaron los familiares de Maira. Y enseguida se dio una situación inesperada, que les devolvería la esperanza y al mismo tiempo, les generaría indignación.

El momento del "milagro" en el hospital de Santa Cruz

“La familia de ella es de Koluel Kayke y querían conocer al bebé y despedirse”, dijo Brian. Con ese objetivo, consiguieron que les dieran permiso para que las dos abuelas y una bisabuela de Ángel pudieran entrar a la morgue a ver el cuerpo.

“Entraron la abuela y la mamá de ella y mi mamá para verlo y se encontraron con que el bebé estaba respirando”, describió sobre una situación milagrosa, o propia de un caso de mala praxis.

Paula, una de las abuelas que se percató de que Ángel respiraba, contó el momento a un móvil de Canal: “Lo sacaron en la morgue al bebé. Estaba solito. Le estaba latiendo el corazoncito, estaba vivo. Estuvo dos horas ahí”.

Internado en la terapia intensiva, a ya más de 48 horas de haber nacido y vuelto a nacer, Ángel sigue peleando por su vida en Caleta Olivia. “Esperemos que esté bien”, dijo su papá, que pidió disculpas al interrumpir el diálogo con los medios porque tenía que ir a ver a su hijo.