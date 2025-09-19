El dólar oficial cerró en $1.515 y cerró una semana caliente: EN VIVO la reacción de los mercados

Live Blog Post

El dólar se mantuvo por encima de los 1.500 pesos

Las pizarras del Banco Nación no se movieron a lo largo de la jornada cambiaria de este viernes y se mantuvieron para el dólar oficial en 1.515 pesos para la venta, lo que significaba un aumento de 1,34 por ciento con respecto al jueves.

A lo largo de la semana subió 40 pesos la cotización oficial, ya que el lunes se encontraba en 1.475 pesos. En lo que va de septiembre (el 1° el dólar estaba en 1.385 pesos) aumentó 130 pesos.

El blue, por su parte, cotizaba también en $1.515, mientras que los financieros como el MEP se encontraba en 1.542,19 pesos y el CCL en $1.555,10.

El mayorista cerraba la jornada en 1.475 pesos, al límite de la techa de la banda de flotación. El futuro, por último, en 1.479 pesos.