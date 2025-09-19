El dólar oficial cerró en $1.515 y cerró una semana caliente: EN VIVO la reacción de los mercados

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista. De esta manera, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó el miércoles, que fueron US$53 millones.
El dólar se mantuvo por encima de los 1.500 pesos
Las pizarras del Banco Nación no se movieron a lo largo de la jornada cambiaria de este viernes y se mantuvieron para el dólar oficial en 1.515 pesos para la venta, lo que significaba un aumento de 1,34 por ciento con respecto al jueves.
A lo largo de la semana subió 40 pesos la cotización oficial, ya que el lunes se encontraba en 1.475 pesos. En lo que va de septiembre (el 1° el dólar estaba en 1.385 pesos) aumentó 130 pesos.
El blue, por su parte, cotizaba también en $1.515, mientras que los financieros como el MEP se encontraba en 1.542,19 pesos y el CCL en $1.555,10.
El mayorista cerraba la jornada en 1.475 pesos, al límite de la techa de la banda de flotación. El futuro, por último, en 1.479 pesos.
