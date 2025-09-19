Rolando Figueroa inauguró una nueva red de gas natural en el norte neuquino

El suministro de gas ya está disponible en Cayanta y continúan las obras para llegar a otras localidades del norte de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró el servicio de gas en Cayanta , en el norte neuquino . La habilitación forma parte de una nueva etapa de la obra que ya benefició a los vecinos de Guañacos y que ahora avanzará hacia la localidad de Las Ovejas.

Durante la jornada de este viernes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó el acto inaugural del suministro de gas en la localidad de Cayanta, al norte de la provincia. El mandatario destacó que las obras fueron realizadas por empresas públicas neuquinas . “Si no lo hacemos nosotros, ¿Quién lo va a hacer?”, expresó.

Siguiendo el compromiso del gobernador de garantizar que el servicio de gas llegue cada vez a más vecinos de la provincia, personal y equipos de la empresa Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), continúan con los trabajos en la zona norte y próximamente el suministro estará disponible en más localidades.

En este sentido, el presidente de Hidenesa, Raúl Tojo aseguró: “en esta segunda etapa, arrancamos desde Andacollo hasta Las Ovejas. Este es un primer tramo que hicimos a Cayanta como para proveer de gas a toda la localidad y Camalón, que les estaremos dando gas a unas 54 viviendas”.

Inés Morales, una vecina de Cayanta que se dedica a la producción, mostró su contento con las obras y aseguró que la inauguración “es algo único para toda la gente” y agregó que tener gas es “un sueño hecho realidad”. Además, agradeció al gobernador "por pensar en nosotros. En que los que menos tienen, los más humildes, los que viven el día a día, podamos levantarnos en la mañana, no tener que cortar la leña y tener la casa calentita todos los días”.

Las próximas localidades en sumar gas natural

Con la finalización de esta etapa en Cayanta, la obra seguirá avanzando hacia otras localidades. Los trabajos, forman parte del ambicioso proyecto del gobierno provincial para garantizar que un servicio tan esencial esté disponible para todos los neuquinos, especialmente considerando el rol destacado de la provincia como productora de gas en el país.

Las obras consisten en soterrar las cañerías de gas junto con el bitubo destinado a la fibra óptica. La distribución está planificada desde Andacollo hasta Las Ovejas e incluye una cañería de 90 milímetros y 0,63, además de una estación reguladora de presión en Cayanta.

El gobernador estuvo presente en la inauguración del gas en Cayanta.

Hasta el momento, Hidenesa ya extendió 27 kilómetros la red de gas desde Andacollo hasta Guañacos, etapa que fue inaugurada el 20 de junio. A partir de ese momento, continuó con los avances en la región del Alto Neuquén para llevar el servicio a otros parajes y localidades como Lileo, Tierras Blancas, Los Miches y Cayanta.

Tojo, detalló que continuarán mañana hacia Nahueve y tienen previsto en tres o cuatro semanas llegar al puente de Nahueve y cruzarlo. "Ese sería el plan de la segunda etapa: Cayanta, Nahueve, Los Carrizos, Bella Vista y Las Ovejas”, explicó.