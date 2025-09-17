Tras la sanción de la ley, Rolando Figueroa fue el primer funcionario público en someterse al narcotest

El mandatario había anticipado que estaba a favor de la iniciativa y que sería el primero realizar el examen toxicológico

El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa , se realizó este miércoles un control toxicológico , tras la sanción de la ley que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse este tipo de exámenes. El proyecto fue aprobado en general y por mayoría por los diputados provinciales.

El gobernador ya se había pronunciado a favor de esta legislación, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del primero de marzo, donde aseguró que sería el primero en someterse al control.

En ese sentido, el mandatario se realizó el examen, que arrojó resultados negativos para distintos tipos de sustancias prohibidas, y luego sostuvo que “me parece muy positiva esta medida que han tomado los legisladores, que quienes ocupamos cargos públicos, quienes tenemos cargos de altísima responsabilidad, procedamos a hacer este tipo de estudios y pruebas, y que, por supuesto, le den tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud”.

Respecto a los controles, alcanzarán a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura, así como a secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno. También se aplicarán a directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. La ley fija principios rectores como confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.

Esta iniciativa se alinea con la política que lleva adelante el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico.

En su discurso ante los legisladores el primero de marzo, Figueroa había mencionado que entre las medidas más destacadas en la provincia se encuentra la adhesión a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que permite que la Policía y la justicia provincial puedan actuar con mayor rapidez y eficiencia en la lucha contra el narcotráfico.

Qué dice la ley

La ley que establece narcotest a funcionarios de los tres poderes del estado provincial en Neuquén fue aprobada en general este miércoles por la Legislatura, con 29 votos positivos y dos negativos de los diputados del Frente de Izquierda. La norma sancionada fue el resultado de una unificación de todos los proyectos que ya existían sobre el tema y por eso contó con el consenso de la mayoría de los bloques legislativos.

En su articulado, la “Ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos” establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos como requisito fundamental para el acceso y permanencia en cargos públicos dentro de la provincia de Neuquén.

Indica que su finalidad “es garantizar la ética, idoneidad, integridad, responsabilidad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, asegurando que esta se desarrolle sin relación o vinculación del funcionario público con el narcotráfico y en condiciones compatibles con el adecuado desempeño de las responsabilidades asignadas, libres de los efectos de sustancias psicoactivas prohibidas”.

Alcances del narcotest

La norma define a estas sustancias como aquellas no prescriptas por un profesional de la salud y que “actúan sobre el sistema nervioso central generando alteraciones funcionales en el pensamiento, las emociones o el comportamiento, de modo que atenta contra el ejercicio responsable de la función pública”.

Se buscará detectar la presencia de metabolitos de opioides, metabolitos de cannabinoides, metabolitos de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos; como “también cualquier otra sustancia psicoactiva que, conforme a criterios científicos actualizados, se determine”.

El examen toxicológico constará de una muestra y el análisis de laboratorio destinado a detectar la presencia de “sustancias psicoactivas o de sus metabolitos en muestras biológicas, así como la interpretación y la comunicación de los resultados a la autoridad de aplicación”, que será el Ministerio de salud de la provincia.

Comprenderá al gobernador y vice, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno. También a diputados provinciales, presidente y vocales del Tribunal Superior de Justicia, fiscal General y defensor General; jueces, fiscales y defensores.

Además, deberán someterse a estos test los consejeros de la Magistratura, directivos de organismos autárquicos, descentralizados, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, como también intendentes y concejales.

Los funcionarios serán testeados de forma periódica, con una frecuencia mínima de una vez por año y la negativa injustificada a realizarse el examen será considerada equivalente a un resultado positivo.

En la Legislatura había al menos tres iniciativas sobre este tema. El primero de los proyectos lo había presentado en octubre del año pasado el empresario de medios, Carlos Eguia. El segundo, en marzo de este año, el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, junto a sus pares Mercedes Tulian y Damián Canuto; y un tercero de los legisladores Francisco Lepore (Avanzar Neuquén) y Claudio Domínguez (MPN).