En la recta final: cuánta gente se estima que pasará por la Feria del Libro de Neuquén

Este fin de semana son las últimas jornadas del evento. Todo listo para celebrar el Día del Estudiante.

Este fin de semana se vivirán los últimos días de 12° edición de la Feria Internacional del Libro Neuquén y lo hará de la mano de los festejos por el Día del Estudiante con una grilla de espectáculos para los más jóvenes.

“Hemos superado ampliamente las expectativas en sus primeros días. Estamos arriba de 150.000 personas que ya han pasado por la Feria, con un promedio prácticamente de 30 mil personas por día los primeros tres días, y después un alrededor de 20 mil los días de semana, lo que es un montón”, detalló María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete. La funcionaria dijo, además, que se estima que se superarán los 250 mil visitantes .

“Una cosa que nos llamó la atención fue que a la mañana se realizan las visitas educativas y la Feria está abierta para las escuelas, pero los vecinos y vecinas ven la Feria abierta y se dan una vuelta también a la mañana ”, dijo al valorar el éxito del evento.

Adelantó que, hasta el domingo, la Feria promete una grilla de charlas y talleres muy atractiva, a lo que se le sumará una propuesta especial para los estudiantes y jóvenes. “Vamos a tener la participación de bandas musicales, siempre que las condiciones climáticas lo permitan en el escenario principal”, informó Pasqualini.

image

Respecto a las propuestas de este año, la funcionaria mencionó que los auditorios han funcionado “de manera excelente” con más de 200 propuestas de escritores locales e independientes, y también con figuras reconocidas como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, Felipe Pigna y Verónica Boix.

Opciones

Contó que una de las características que se observa año a año es la diversidad de elecciones que hacen los visitantes al recorrerla: ” Lo que fuimos aprendiendo a lo largo de estos seis años fue la dinámica de la feria, es importante tener pluralidad, porque no todos vienen en búsqueda de lo mismo”, dijo y agregó que “la mejor postal que tenemos es que viene la familia completa y cada uno sale con una bolsita con el libro que cada uno quiere”.

image

También mencionó que los espectáculos diarios para niños en el escenario están teniendo una excelente recepción, “y permiten que los padres disfruten de un café mientras los menores participan de las actividades culturales”.

“Las visitas educativas también tienen una respuesta excepcional. Abrimos el link de inscripción y ese día a la tardecita hay que cerrar, porque las propuestas para los chicos de los distintos niveles educativos se completan totalmente”, explicó Pasqualini.

Por otro lado, resaltó que este año, desde el aspecto económico para los libreros ha sido un muy buen año, “han mantenido el caudal de ventas del año pasado, lo que representa una importante inyección económica tanto para los comerciantes locales como para las editoriales participantes”.

Reel color Feria del Libro

Espectáculos por el Día del Estudiante

Sábado 20

21.00 Delta Calibre

22.00 La gente no lee

Domingo 21