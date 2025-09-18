¿Qué compran los neuquinos en la Feria del Libro?

LMPlay recorrió la Feria del Libro y dialogó con los vecinos de Neuquén para conocer qué títulos son los más elegidos.

Antes de que la Feria del Libro llegue a su fin, LMPlay recorrió los pasillos para conocer las preferencias de los neuquinos. Los lectores revelaron cuáles son los títulos elegidos y los regalos más buscados en esta edición del evento.

La Feria Internacional del Libro de Neuquén transita su 12° edición, que tendrá su cierre oficial este domingo. Consolidada como uno de los grandes eventos culturales de la Patagonia, este año ha registrado una gran convocatoria: miles de vecinos de Neuquén y alrededores asistieron al predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MBNA) para recorrer los distintos puestos y encontrar el libro ideal.

En 2025, la ciudad apostó aún más fuerte que el año pasado: más de 120 stands, 200 presentaciones de escritores, 100 propuestas culturales y alrededor de 5.000 estudiantes recorriendo la feria. “Han pasado 90 mil personas estos días, es impresionante, además, para destacar el récord de ventas: los libreros están a full vendiendo mucha literatura juvenil y, por otro lado, las charlas a tope, todas concurridas”, expresó la jefa de Gabinete, María Pasqualini, unos días atrás.

Los elegidos por los Neuquinos

Ángela viajó desde El Chañar para visitar a su hermana en la capital neuquina y no quiso perderse la oportunidad de acercarse a la Feria del Libro. “Trato de venir todos los años”, contó mientras recorría los pasillos.

En esta ocasión, se detuvo especialmente en la sección de literatura infantil para conseguir "Cuidado con el perro" de Liliana Cinetto, el libro que forma parte de la lectura escolar de su sobrino. Además, cumpliendo con su rol de tía, Angela también buscó algún título especial para regalarle a su otra sobrina.

Inauguracion Feria del Libro 2025 (19) Maria Isabel sanchez

Otra de las asistentes que recorría los distintos stands mostró que decidió llevarse el libro "Catedrales", de Claudia Piñeiro. La escritora estuvo presente en la feria el pasado miércoles para hablar sobre su obra "La muerte ajena".

La recomendación del público fue determinante en la decisión de elegir el título de la autora. “La vine a ver y me convenció la gente diciéndole a ella que lloró con el libro, que le encantó, todos lo dijeron”, contó. Ante la consulta sobre cuánto tardaría en leerlo, respondió con firmeza: “Si me engancho, en dos días”.

Por otro lado, uno de los vendedores mostró algunas de las propuestas que se pueden encontrar en su puesto: "Nosotros hacemos libros en miniatura, y generamos láminas y posters".

En cuanto a los libros en miniatura, cuentan con más de 240 títulos. Entre los ejemplares en pequeño formato hay opciones para todos los gustos y se puede encontrar desde la biografía del cantante argentino Charly García, hasta distintos cuentos, poesías e incluso libros de chistes.