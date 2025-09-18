Escándo en la ANDIS: Fernando Cerimedo declaró que Javier Milei fue advertido sobre las coimas

El consultor digital dijo ante la Justicia que Spagnuolo le aseguró haber informado al Presidente y a la ministra Sandra Pettovello.

Fernando Cerimedo , consultor digital cercano a Javier Milei, declaró ante la Justicia que el expresidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo, le contó en 2024 que le había informado al presidente Javier Milei sobre el presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos del programa Incluir Salud. Según su testimonio, también se lo habría comunicado previamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La declaración, que se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa, aporta detalles sobre un presunto entramado de retornos en las contrataciones de medicamentos que habrían involucrado a droguerías, funcionarios de alto rango y operadores del oficialismo. Según Cerimedo, Spagnuolo le dijo que parte del dinero “iba directo a Casa Rosada” y que la operatoria estaba bajo control de Eduardo “Lule” Menem , hombre de confianza de Karina Milei y entonces referente en el armado nacional de La Libertad Avanza.

Cerimedo relató ante el fiscal que Spagnuolo le transmitió sus sospechas sobre una estructura que exigía retornos de hasta un 8% en las licitaciones de medicamentos. Según la versión que le dio el exfuncionario, el 3% se destinaba “a Rosada” , mientras que el resto se repartía entre operadores. El consultor agregó que Spagnuolo identificó a "Lule" Menem como quien gestionaba esa red y que su salida de la ANDIS se produjo por enfrentamientos con ese sector.

lule menem

El testigo sostuvo que la primera vez que Spagnuolo le comentó sobre estas maniobras fue en abril de 2024, cuando se quejaba de su bajo salario y del desembarco de un funcionario —identificado como Daniel Garbellini— en el programa Incluir Salud. Luego, en mayo, una droguería le habría informado que la empresa Suizo Argentina pedía elevar el porcentaje del retorno porque “el 3 va directo a Rosada”.

Reuniones con Milei y roces con Pettovello

En su declaración, Cerimedo aseguró que Spagnuolo le contó de sus reuniones con el Presidente en la quinta de Olivos y, según el testigo, Spagnuolo le relató al Presidente los hechos y obtuvo una respuesta de indignación, además de repetir que la ministra Pettovello ya estaba al tanto.

spagnuolo y milei En esta nueva tanda de audios filtrados adjudicados al exfuncionario dan cuenta de cómo funcionaba el supuesto esquema de corrupción.

Tras la publicación de una nota en Página/12 que vinculaba a Suizo Argentina con el entorno de los Menem, Cerimedo dijo que Spagnuolo le manifestó que sospechaba que la propia Pettovello había impulsado esa publicación para desplazarlo. También le atribuyó a “Lule” Menem la orden de vetar su ingreso —el de Cerimedo— al Congreso durante la presentación del presupuesto, en 2024.

Desde el entorno de la ministra Pettovello evitaron pronunciarse públicamente sobre los dichos de Cerimedo y se limitaron a señalar que no comentarán “dichos de terceros”. Tampoco hubo respuesta oficial del Ejecutivo, ni del propio “Lule” Menem.