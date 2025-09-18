Procesaron a Matías Morla y a dos hermanas de Maradona por el manejo de las marcas del Diez

La Justicia avanzó contra el exabogado del astro, su cuñado, un exadministrador y hasta dos hermanas del propio Diego en la causa.

La Justicia argentina resolvió el procesamiento de Matías Morla, exapoderado y abogado de Diego Armando Maradona , en el expediente que investiga la presunta apropiación de los derechos de imagen y marca del ídolo . Pero la decisión no lo alcanzó solo a él: también quedaron procesadas dos hermanas del exfutbolista , lo que expone la magnitud y complejidad de la trama en torno a la herencia del Diez.

Además de Morla, la medida recayó sobre su cuñado Maximiliano Pomargo, el exadministrador Sergio Alejandro Garmendia y una escribana. El embargo preventivo dispuesto por el tribunal refuerza el cuadro judicial que rodea al entramado económico y legal vinculado al legado de Maradona.

El fallo al que accedió la prensa, detalla que Dalma y Gianinna Maradona presentaron documentación que incluiría movimientos de fondos en cuentas de paraísos fiscales. Estos habrían estado ligados a acuerdos firmados bajo la marca de su padre y, de acuerdo con la acusación, beneficiaron a Morla y aparte de su círculo íntimo.

Hermanas procesadas de Diego Armando Maradona Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, hermanas de Diego.

La investigación atravesó un camino irregular: en una primera etapa Morla había sido indagado y sobreseído, pero la nueva resolución revirtió ese escenario y dictó su procesamiento. La decisión coloca nuevamente al abogado en el centro de las sospechas, esta vez con pruebas que apuntan a una red más amplia de involucrados.

El rol de Pomargo, Garmendia y las hermanas

Entre los procesados figura Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla, quien convivió con Maradona durante sus últimos meses en la casa de Tigre y estuvo presente el día de su muerte, el 25 de noviembre de 2020. También fue alcanzado Sergio Alejandro Garmendia, exadministrador designado, señalado por su papel en la firma de contratos y convenios cuestionados.

La novedad más resonante, sin embargo, es que la medida judicial también abarca a dos hermanas de Maradona: Rita Mabel y Claudia Nora. Su inclusión en la lista de acusados deja en evidencia la dimensión familiar del conflicto y la intrincada red de intereses que rodea a la herencia económica y simbólica del máximo ídolo futbolístico argentino.

juicio Maradona.png

Tensiones en el círculo de herencia

La causa revive la disputa que desde hace años mantienen los herederos legítimos de Maradona con el entorno que lo acompañó en sus últimos tiempos. Las denuncias de sus hijas resultaron determinantes para que la Justicia reabriera el expediente y avanzara con nuevos procesamientos.

El valor económico de las marcas asociadas a Maradona es millonario, pero además tienen un enorme peso simbólico a nivel mundial. Para la familia, el objetivo es garantizar la transparencia en la administración de ese patrimonio y evitar que se diluya en maniobras presuntamente fraudulentas.

juicio maradona (1).png

La decisión judicial no cierra el caso, sino que lo profundiza. El procesamiento abre la puerta a nuevas medidas de prueba y revisiones sobre contratos, ingresos y cuentas en el exterior. Lo cierto es que el expediente ya dejó de centrarse únicamente en Morla y ahora abarca a un abanico más amplio de acusados, entre los que se cuentan personas del propio círculo familiar del Diez.