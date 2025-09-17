Polémico: el gobierno porteño sacó el cartel en homenaje a Maradona en Segurola y Habana

La gestión de Jorge Macri sacó los carteles "Diego" y "Maradona" en la esquina donde vivió el ídolo futbolístico en el barrio de Villa Devoto.

La polémica medida que tomó el gobierno porteño con el cartel de Segurola y la Habana.

Este miércoles se conoció una drástica medida que tomó el gobierno porteño en la mítica esquina de Segurola y Habana en Villa Devoto, donde vivió Diego Armando Maradona . . Tras su muerte en 2020, el lugar fue intervenido por los fanáticos que convirtieron a este lugar en un punto turístico y lleno de mística. Ahora, una gran polémica se generó tras su reemplazo por otro cartel.

En aquel entonces, los fanáticos del 10 rindieron tributo reemplazando los carteles oficiales de las calles por otros que decían "Diego" y "Maradona", sumado a que se fueron cubriendo las señales con stickers de distintos equipos de fútbol y dibujos en homenaje.

Según indicaron desde la comuna, esta remoción forma parte de un operativo para restituir la cartelería original y preservar la normativa vigente: las placas oficiales deben cumplir con criterios de identificación , visibilidad y mantenimiento establecidos por la Ciudad. Fuentes del Gobierno porteño agregaron que, ante nuevas intervenciones no autorizadas, evaluarán medidas de fiscalización y sanciones conforme al marco legal correspondiente.

cartel maradona segurola y habana (1)

Este reemplazo significó para los fanáticos "un atentado contra la memoria"

Esta decisión fue duramente criticada por los seguidores del fútbol, quienes interpretaron a la medida como un "atentado contra la memoria de Maradona". En los años 90 el propio Diego vivió en esa cuadra y un episodio con Julio César Toresani quedó registrado por la TV argentina, lo que reforzaba el valor simbólico del lugar para los hinchas.

Aunque las respuestas oficiales ante la remoción son justificables, la lectura simbólica de este cambio muchos la consideran inevitable. "Una actitud anti-Diego del que lo hizo, porque eso no sólo no le molesta a nadie sino que es un motivo de alegría, de satisfacción cuando cruzas por ahí y te cruzas con ese homenaje", enfatizó con gran enojo Víctor Hugo Morales en su programa radial por AM750.

Debido al peso histórico Diego Maradona en el fútbol nacional e internacional, para una parte importante de la sociedad la restauración de este homenaje popular resulta incomprensible, ya que era una manifestación genuina de culto popular debido a que su figura traspasó lo futbolístico.

intervención segurola y habana Tras su muerte en 2020, se realizó la intervención- homenaje a Diego Maradona en la mítica esquina donde vivió.

Un fanático de Maradona convoca a "volver a darle vida al santuario"

Ante este cambio, un fanático de Diego arribó de Mendoza a la mítica esquina y convocó a todos aquellos que quieran, a volver a intervenir el nuevo cartel ."Me vine acá para volver a darle vida a este cartel", dijo Julián Aguilera, impulsor de la inciativa.

"Como buen maradoneano quiero invitarlos a todos y a todas a que volvamos a darle vida a este pequeño santuario que se le ha hecho a Diego", expresó Julián en el video que compartió en Instagram y comienza con una breve entrevista a Diego mencionando el nombre de las calles.

"Por más que nos quieran apagar, no van a poder apagar tanto Diego. Por eso, hay que venir, pintar de nuevo, pegarle sus figuritas", dijo el joven que procedió a pegar un sticker de una icónica imagen del futbolista en 1989, donde su hija Dalma, con tan solo dos años, le colocaba margaritas en sus medias de fútbol mientras él entrenaba con el Napoli.

Maradona y Dalma Napoli

"Macri, hay que ser muy cagón para no ser maradoneano. Ya saben, revolución o Segurola y la Habana, muchachos", cerró su video en el que deslizó una dura crítica al jefe de Gobierno de Buenos Aires.

La iniciativa rápidamente se llenó de aplausos y comentarios a favor de revivir nuevamente esta esquina que es un emblema nacional.