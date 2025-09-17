"Balas en la frente": escalofriante amenaza de muerte a una joven que alimenta a gatos callejeros en La Plata

El mensaje intimidante apareció pegado en una reja a pocos metros de una plaza en La Plata. La mujer apuntada realizó la denuncia y pidió protección.

Amenazan a una mujer por darle de comer a los gatos.

Una inesperada amenaza alteró a los vecinos de la ciudad bonaerense de La Plata, donde una joven que alimenta a gatos callejeros recibió una amenaza de muerte mediante un cartel que advertía “balas en la frente” .

El mensaje, colocado en una reja cercana a Plaza España, causó conmoción entre los vecinos, que temen por la seguridad de la chica y piden medidas urgentes para frenar la escalada de agresividad.

“A la chica ya identificada por las cámaras que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente ”, decía el cartel, que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió la alarma entre los vecinos.

Repudio en redes sociales

La situación fue difundida por el periodista Fernando Tocho a través de su cuenta en X, donde compartió las fotos del cartel y remarcó la gravedad del mensaje, que constituye una amenaza de muerte directa, más allá de las especulaciones sobre si el autor tiene o no intenciones reales de cumplirla.

Amenaza. Gatos. La amenaza se viralizó en las redes sociales, donde los internautas apoyaron a la joven que alimenta a los gatos.

La reacción de los usuarios de las redes no se hizo esperar. Muchos replicaron las imágenes del cartel y pidieron que se investigue el caso para evitar que la situación pase a mayores.

Hasta el momento, sin embargo, no trascendió si la mujer que fue amenazada realizó una denuncia formal ni si las autoridades intervinieron de oficio.

La falta de información oficial solo aumentó la incertidumbre y el temor entre los vecinos del barrio, que reclamaron mayor presencia policial para evitar que este tipo de episodios se repitan.

Amenaza con navaja en el estacionamiento de un supermercado

Siguiendo con las amenazas, el mes pasado, una grave situación tuvo lugar en el estacionamiento de una cadena de supermercados en Cipolletti. Un hombre estacionó su vehículo y rozó la motocicleta de un repartidor. Cuando bajó a pedirle disculpas y ofrecer los datos del seguro del automóvil, el motociclista reaccionó violentamente y lo amenazó con una navaja.

La violenta situación sucedió en la sede de La Anónima ubicada en calle Esmeralda del Barrio Don Bosco. El hecho tuvo lugar cuando Carlos Pérez estacionó su automóvil en una parcela del estacionamiento de la sucursal.

"Sin querer toqué mínimamente una moto de este repartidor. Me bajo a pedir disculpas al dueño de la misma y sorprendentemente saca una navaja para amenazarme ante la vista del policía que está en dicha sucursal” explicó Pérez.

Sede de La Anónima. Una imagen de la sede de La Anónima donde se produjo la amenaza.

La feroz reacción del repartidor sorprendió al vecino, ya que sedesarrolló ante la vista de todos, incluidos el guardia de seguridad. Inmediatamente después de la amenaza con navaja, el motociclista guardó la navaja en sus pantalones, se colocó el casco e ingresó al establecimiento.

El guardia de seguridad del establecimiento no sólo presenció la amenaza en las instalaciones del local, sino que tampoco revisó al repartidor ni requisó el arma para evitar su ingreso al supermercado.

Atónito por la situación vivida, el vecino se sorprendió ante la reacción del repartidor, la falta de seguridad que aumenta.

“Nadie los controla? Puede andar armado por la calle un trabajador agrediendo así? Los taxistas y el guardia se desentendieron. El repartidor no estaba en sus cabales, se entiende? No es el Cipolletti que queremos” indicó Pérez.