Las inéditas fotos de Diego Maradona en la Bombonera que causaron furor en las redes

Las imágenes datan de 1977, cuatro años antes de la llegada del 10 al Xeneize y cuándo apenas era un debutante en la Primera del fútbol argentino.

De vez en cuando, suele salir a la luz una nueva foto de Diego Maradona en alguna situación inédita, en algún partido o en algún lugar especial. En esta ocasión, ahora se publicaron algunas fotos del recordado 10 en 1977, con tan solo 17 años, en La Boca, caminando por las afueras de la Bombonera y luego en una de las tribunas del estadio de Boca . El mismo año donde justamente debutaría con la Selección Argentina en ese mismo recinto. Los hinchas del Xeneize se mostraron revolucionados en las redes sociales .

En las imágenes se lo puede ver caminando primero por afuera de la cancha, sobre las vías del tren aledañas al estadio. Después, ya sí se lo puede ver dentro, recorriendo una de las tribunas: primero mirando a quién le está sacando las fotos para retratar el momento y luego contemplando la cancha, como un hincha más y presagiando todo lo que ocurriría ahí poco tiempo después.

En aquel entonces ya se hablaba de todo lo que era capaz con una pelota: un joven Diego todavía brillaba en Argentinos Juniors, donde había debutado hacía muy poco tiempo. En este caso, las fotos se remontan a las fechas previas del debut de Maradona en la Selección Argentina en 1977, que sería el 27 de febrero en un partido ante Hungría que se disputó justamente en la Bombonera, cuándo el Diego tan solo tenía 16 años.

image

Ese día ingresó en lugar del histórico Leopoldo Jacinto Luque, en un partido que Argentina goleó al equipo europeo por 5-1, debutando en la Selección mayor tan solo cuatro meses después de aquel debut en el Bicho. Así como fue el estadio donde todo empezó, mucho tiempo después sería el elegido para realizar su despedida del fútbol en el 2001.

Diego Maradona y su conexión con Boca

Años más tarde, Diego Maradona llegaría a ese mismo templo que antes contemplaba previo a su debut, para jugar con la camiseta de Boca por solo un año, entre 1981 y 1982. Jugó solamente 40 partidos, convirtió 28 goles y ganó en ese mismo año el Torneo Metropolitano, antes de mudar su carrera a Europa.

Después, tendría una segunda etapa en el Xeneize, que también sería muy breve. Maradona llegó en el 95 y sólo estuvo hasta el 97, donde jugó 31 partidos y marcó siete goles.

image

Su último encuentro oficial en su carrera fue el 25 de octubre de 1997, el día que el equipo del Bambino Veira venció 2-1 a River en el Monumental: aquella vez Diego disputó únicamente el primer tiempo y ya en el complemento lo reemplazó un tal Juan Román Riquelme, lo que sería un relevo de ídolos que pasaría a la historia.

"Muchachos, yo no sé ustedes... Pero a mí, para sacarme los puntos estos hijos de puta me van a tener que matar. Me van a tener que sacar la vida... ¿Entendieron lo que les digo? Vamos a poner los huevos carajo. ¡Vamos!", fue la última arenga de Maradona como jugador profesional aquel día.