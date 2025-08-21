River jugó con uno menos, sufrió y pasó a cuartos de final por penales

El Millonario empató 1 a 1 ante Libertad en los 90 minutos y se impuso de forma categórica por la vía de los penales.

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental. El resultado global fue de 1-1, ya que en el partido de ida en Asunción ambos conjuntos empataron sin goles.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

Para el elenco argentino convirtieron Ignacio Fernández , Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta . Por su parte, el disparo de Marcos Acuña fue tapado por el guardameta Martin Silva . En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera .

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 1-1, con un gol de Sebastián Driussi, a los 29 minutos del primer tiempo para los comandados por Marcelo Gallardo, mientras que Robert Rojas igualó el duelo a los 43’ del mismo periodo.

Con este resultado, el conjunto de Núñez se medirá ante Palmeiras —que eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú— en los cuartos de final del torneo internacional más importante del continente. Ahora, deberán visitar a Lanús el lunes 29 de agosto desde las 21:15 por la sexta jornada del Torneo Clausura.

Así fue la victoria de River por penales ante Libertad

El Millonario comenzó tomando el protagonismo del encuentro, pero los paraguayos dejaron en claro que no iban a ser meros espectadores desde el comienzo, ya que aguardaron agazapados para salir de contra y crearon peligro en los primeros minutos.

A los 28 minutos del primero tiempo, luego de una buena jugada colectiva tras un cambio de frente de Nacho Fernández y un pase exquisito del Huevo Acuña, Facundo Colidio remató al travesaño y Sebastián Driussi recogió el rebote para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958695943118692779&partner=&hide_thread=false ¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iC6xgBtlWc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

A los 42 minutos, Libertad dio la sorpresa desde su fuerte: la pelota parada. El ex River, Robert Rojas, convirtió desde el tiro de esquina luego de que Franco Armani se quedara a mitad de camino en el centro.

El segundo tiempo para el Millonario arrancó complicado: Giuliano Galoppo se fue expulsado a los 7 minutos por doble amarilla y más tarde, el goleador de la jornada Driussi debió salir lesionado y en su lugar ingresó Miguel Ángel Borja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1958706697905545707&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO GALOPPO EN EL COMIENZO DEL ST Y RIVER, EMPATANDO 1-1 CON LIBERTAD, SE QUEDA CON UNO MENOS!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ngtyCZqiWa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Perjudicado por la inferioridad numérica, Libertad tuvo más oportunidades y, de haber estado más preciso, podría haber ganado el partido en los 90 minutos. River sufrió y llegó a los penales con lo justo, mientras que el público silbó el desempeño de los jugadores. En la serie de penales, River se impuso por 3 a 1 con una gran actuación de Armani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958720050384298233&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ARMANI ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL Y RIVER ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8R5JoFwE1N — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Las formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Cómo ver en vivo River vs Libertad

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.