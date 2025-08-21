Llegó como refuerzo estrella a River, Gallardo lo borró y ya fue presentado en un nuevo equipo

El jugador fue anunciado como una de las mejores contrataciones de los últimos años y no rindió según lo esperado.

El DT de River le había avisado al jugador que no lo iba a tener en cuenta.

Vélez oficializó este jueves la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini , proveniente de River , como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores , instancia en la que enfrentará a Racing .

El mediocampista ofensivo de 32 años firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se convirtió en la quinta incorporación del equipo en la presente temporada.

El club de Liniers anunció la llegada del ex River a través de sus redes sociales con el mensaje “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu” , luego de que el jugador superara con éxito la revisión médica.

En un video difundido por la institución, el futbolista saludó a la hinchada: “A todos los hinchas, acá Manu Lanzini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958610458090344791&partner=&hide_thread=false @manulanzini y la firma como nuevo jugador de Vélez



LANZINI ES DE VÉLEZ pic.twitter.com/Gif13Y7t1c — Vélez Sarsfield (@Velez) August 21, 2025

Lanzini llega tras quedar marginado del plantel riverplatense, decisión que facilitó las negociaciones entre ambas instituciones. Con pasos previos por West Ham y Fluminense, el volante se suma a un equipo que busca consolidarse en el plano internacional y mejorar su rendimiento en el torneo local, donde necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y aspirar a clasificaciones continentales en 2026.

Durante sus dos etapas en River, Lanzini disputó 150 partidos, marcó 15 goles y brindó 17 asistencias. En Vélez, se suma a las recientes incorporaciones de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez.

Esta será la octava vez que Vélez dispute los cuartos de final de la Copa Libertadores, torneo que ganó por única vez en 1994. Fue justamente la edición de 1994 en la que accedió por primera vez a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de América. En aquella ocasión, el rival de turno fue el Minervén de Venezuela, equipo al que derrotaron con un global de 2-0.

El jugador que será baja en River durante varios meses

El defensor central de River, Germán Pezzella, fue operado con éxito este lunes luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo ante Independiente, válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras sobreponerse con éxito a la cirugía, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 comenzó el periodo de recuperación, el cual le demandaría entre seis y ocho meses.

El tratamiento para poder regresar a las canchas en óptimas condiciones incluiría una inmovilización de la zona afectada, varias sesiones de kinesiología y ejercicios para fortalecer el músculo.

A través de una historia desde su cuenta oficial de Instagram, Pezzella escribió: “Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento”, acompañado de una imagen con un mate y un termo con el escudo de River, de la “Albiceleste” y el trofeo del Mundial.

Si bien la lesión del zaguero de 34 años abrió una ventana para que el conjunto millonario pueda buscar un fichaje dentro del fútbol argentino, desde el entorno de La Banda no estarían interesados en contar con dicha oportunidad.

Por otro lado, el ex Real Betis y Fiorentina dijo presente desde un palco del Monumental en la victoria del pasado domingo de sus compañeros frente a Godoy Cruz por 4-2. Allí, recibió una gran muestra de cariño por los hinchas que expusieron una bandera con una imagen suya levantando la Copa del Mundo.

Debido al tiempo aproximado de recuperación que deberá afrontar el futbolista, su regreso estaría previsto para 2026 e incluso podría perderse algunos encuentros del próximo año si la misma demanda más de lo esperado.