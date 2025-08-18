Un futbolista descartado por Gallardo se despidió de River con una emotiva carta

Un jugador surgido en la cantera del millonario se fue de River y comenzó una nueva etapa en el exterior.

El recambio continúa en River en búsqueda de purificar el plantel y es por eso que un jugador tuvo que armar las valijas y despedirse del plantel para iniciar un nuevo proyecto en su carrera en el fútbol del exterior. Es el caso de Santiago Simón quien a través de un emotivo posteo en las redes sociales dejó atrás su etapa en el club que lo vio nacer.

"Hoy me toca despedirme… y no es fácil ", comenzó relatando en un posteo y sumó: " River fue, es y será siempre mi casa . Durante 13 años viví momentos que marcaron mi vida para siempre: crecí como jugador y como persona. Gracias a Marcelo (Gallardo) por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en el club que amo. Gracias a la gente del cuerpo técnico , utileros, cocineros, compañeros y a todos los que hicieron que cada día valiera la pena", agradeció.

Sumado a esto agradeció: "Me llevo amistades, enseñanzas y recuerdos imborrables. A mi mamá, mi familia y amigos, gracias por sostenerme en cada paso, en las victorias y en los momentos difíciles. Y a ustedes, la gente de River … gracias. Gracias por cada aliento, cada abrazo, cada palabra. Defender esta camiseta fue el honor más grande de mi vida.

Santi Simón

En el cierre de su posteo dejó en claro cuál es su deseo a futuro "Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar", sentención. El futbolista inició un nuevo período en su carrera como jugador del Toluca de México luego de un acuerdo que contempla la entrega del 50 % de los derechos económicos del jugador a los mexicanos a cambio de USD 3.500.000, con la obligación de quedarse con un 25 % adicional si se cumplen determinados objetivos deportivos.

Show de goles: en un partidazo, River se destapó y le hizo cuatro a Godoy Cruz

En la previa del duelo clave por Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, y tras una racha de tres encuentros sin victorias, un River muletto sacó a relucir toda su contundencia y goleó como local a Godoy Cruz por 4-2. El que se destapó fue Sebastián Driussi, figura excluyente del partido, que con un doblete mostró que está totalmente recuperado de su lesión. Giuliano Galoppo también convirtió dos tantos que le permitieron al elenco de Núñez subirse a la punta del grupo B.

La crónica del River-Godoy Cruz

Pese a que contaba con un 11 suplente, River no abandonó su esencia y comenzó el partido con el cuchillo entre los dientes. De hecho, aprovechó un lindo contraataque con unos pocos pases y Sebastián Driussi, justo antes de los 5 minutos de juego, arqueó el cuerpo y sacó un latigazo inatajable al ángulo para estampar el 1-0. La joya Bautista Dadín, valuada en 100 millones de dólares, se anotó una asistencia en su esperado debut.

¡QUÉ GOLAZO DE RIVER!

Espectacular definición de Sebastián Driussi para el 1-0 ante Godoy Cruz



Espectacular definición de Sebastián Driussi para el 1-0 ante Godoy Cruz



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Godoy Cruz, sin embargo, no se mostró golpeado por el tanto en contra y reaccionó prácticamente de inmediato. Santino Andino, una de las grandes joyas del fútbol argentino, apareció por el sector izquierdo, le ganó en velocidad a Milton Casco y sacó un centro rasante al área que capitalizó Agustín Auzmendi. Juan Portillo, refuerzo probado como central, perdió la posición y el delantero estampó el 1-1. Al rato, los mendocinos se pusieron en ventaja, aunque la conquista fue anulada por offside.

EL TOMBA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE

Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River



Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Promediando la parte inaugural, el Millonario dejó entrever que su equipo muletto también está a la altura. Nacho Fernández le dio un pase bombeado al pie a Fabricio Bustos, que tiró el centro atrás y la pelota le quedó a Driussi. El ex Dallas se encontró con la resistencia del golero, pero Giuliano Galoppo estuvo atento para volver a poner a La Banda arriba.

RIVER OTRA VEZ EN VENTAJA

Giuliano Galoppo aprovechó el rebote en el área y anotó el 2-1 sobre Godoy Cruz



Giuliano Galoppo aprovechó el rebote en el área y anotó el 2-1 sobre Godoy Cruz



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

De manera increíble, el local nuevamente no pudo aguantar el resultado: Lautaro Rivero se llevó puesto a Facundo Altamira dentro del área, el árbitro Sebastián Zunino cobró penal y Auzmendi lo cambió por gol. Así, en apenas media hora, el cotejo ya tenía cuatro gritos y se esperaba una apasionante continuidad.

DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA

El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Tras la igualdad del elenco comandado por Walter Ribonetto, el anfitrión recuperó la posesión, aunque le faltó algo de profundidad para llegar con claridad a la meta rival. Además, sufrió un contratiempo: Bustos debió ser reemplazado por Marcos Acuña a raíz de una lesión. Antes del pitazo del juez, Juan Fernando Quintero frotó la lámpara y el volante ex Banfield cabeceó a la red para la alegría de los hinchas presentes en el Monumental.

GALOPPO MARCÓ UN DOBLETE EN UN PARTIDAZO

El volante de River se desmarcó en el área y de cabeza anotó el 3-2 ante Godoy Cruz



El volante de River se desmarcó en el área y de cabeza anotó el 3-2 ante Godoy Cruz



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

En el comienzo del complemento, los de Marcelo Gallardo no cambiaron en absoluto la postura y siguieron atacando de manera feroz. La contundencia fue absoluta: Driussi, muy cómodo como referencia en ofensiva, estuvo bien parado ante un insólito yerro de los zagueros de la visita y la picó ante la salida de Franco Petroli para concretar la goleada. Miguel Borja pudo haber hecho el quinto para el local, pero el guardameta -en dos oportunidades- y una increíble pifia le impidieron celebrar.

¡QUÉ DEFINICIÓN DE DRIUSSI!

El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz



El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Ya con la tranquilidad del abultado tanteador, el Muñeco optó por mover el banco pensando en el duelo de vuelta de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Uno de los que entró fue Matías Galarza Fonda, que suma minutos y es bien valorado por el cuerpo técnico; y también lo hizo Juan Cruz Meza, que probó de media distancia.

River se relajó y Godoy Cruz, aunque sin tanta profundidad, tuvo algunas aproximaciones. A falta de 5' para el cierre, Kevin Castaño perdió la pelota en la mitad de la cancha, Andino la recuperó y se la cedió a Daniel Barrea, quien disparó al borde del área. Tras un flojísimo rebote de Jeremías Ledesma, Maximiliano González convirtió para descontar, pero el VAR anuló la acción por una posición adelantada.

DESCONTÓ EL TOMBA Maxi González definió tras el rebote de Ledesma para el 3-4 de Godoy Cruz ante River



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Con una efectividad sorprendente, el Millonario dejó un buen sabor de boca y dio un golpe sobre la mesa antes del compromiso clave ante el conjunto paraguayo, que podría dirimir su clasificación a los cuartos de final del máximo certamen continental. Mientras tanto, disfrutará hasta el próximo fin de semana de la punta de su zona.