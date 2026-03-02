Por Beltrán y Montiel, River empató en Mendoza con Independiente Rivadavia

El Millo igualó ante la lepra mendocina 1 a 1, en la continuidad de la octava fecha del Apertura.

En otra noche difícil, River rescató un empate. Luego de la salida de su ídolo Marcelo Gallardo , quien dejó de ser el técnico por los malos resultados, el Millo igualó con Independiente Rivadavia de Mendoza. Gonzalo Ríos, con un golazo, abrió la cuenta a los 17' de la etapa inicial, y sobre los 37' apareció Gonzalo Montiel para igualar las acciones.

El partido fue válido por la fecha 8 en la zona B del Apertura y el arquero Santiago Beltrán fue clave con atajadas que mantuvieron en partido al conjunto dirigido interinamente por Marcelo Escudero.

La lepra mendocina es uno de los equipos que mejor arrancó el año y siempre fue un hueso duro de roer para el Millo. De hecho, el año pasado lo eliminó en semifinales de Copa Argentina, una de las tantas derrotas duras del segundo ciclo del Muñeco.

River está a la espera de la llegada de Eduardo Coudet, quien ya se habría despedido del plantel de Alavés de España, que recibirá un resarcimiento económico del Millo por haberle arrebatado al técnico.

El Chacho llegaría en las próximas horas a Argentina y debutaría en el próximo partido del equipo de Núñez.

Crónica del partido

En la primera, Montiel se durmió en el fondo, Juan Manuel Elordi tuvo una clara chance de abrir el marcador y Beltrán salvó a River con una gran atajada.

River se acomodó en los primeros 15' y tuvo buenos ratos de fútbol, aunque sin profundidad. Cuando parecía que la visita se adueñaba del trámite del partido, Gonzalo Ríos capturó un rechazo tras un córner y, de primera, metió un golazo de zurda para abrir el marcador.

Iban 17' y, en la segunda oportunidad clara, la lepra dañó al Millo.

El equipo mendocino vivió su mejor momento de la noche y estuvo cerca de aumentar la cuenta, pero Beltrán apareció nuevamente para evitar la segunda caída de su arco tras el frentazo de José Florentín.

Cuando parecía que todo estaba a pedir del local para irse arriba al descanso, River armó una buena jugada en ataque y llegó a la igualdad. Subiabre tiró un centro preciso y Montiel apareció de cabeza para realizar su única acción positiva de la primera parte y estampar el 1 a 1.

El defensor había cometido muchos errores, impropios de un futbolista de su jerarquía.

Después del descanso, el partido se hizo tedioso, malo y aburrido. Las imprecisiones dominaron la escena y los cambios no mejoraron a ninguno de los dos.

Las concesiones defensivas fueron cada vez menos y a los dos les empezó a cerrar el empate.

A los 23', Subiabre se salvó de la expulsión porque Tello y su amigo del VAR (José Carreras) consideraron que su planchazo sobre el ingresado Diego Crego era para amarilla. Al toque, Escudero se avivó y lo reemplazó por Jaime.

En la última, Beltrán volvió a aparecer con otra gran atajada que lo confirmó con una de las figuras, más allá de que el jugador rival que cabeceó parecía estar adelantado.

Por cómo venían los dos, el punto no le cae mal a River, que espera por Coudet para cambiar el rumbo tras un pésimo comienzo de año.

SÍNTESIS

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; Sebastián Driussi. DT: M. Escudero.

Goles: PT 17 Ríos (IR), 37 Montiel (R).

Árbitro : Facundo Tello

: Facundo Tello Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR : José Carreras

: José Carreras AVAR: Gastón Suárez

TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Estadio : Malvinas Argentinas.

Acuña volvió a ser titular

Marcos Acuña, cuestionado por los hinchas y criticado por la prensa que cubre el día a día de River, regresó al once inicial después de un par de partidos. El zapalino desmintió en las últimas horas las acusaciones de "haberse plantado" contra Gallardo en el vestuario, pero al igual que varios compañeros, es uno de los principales apuntados por el mal inicio de temporada y la consecuente la salida del técnico.

Acuña cumplió una buena tarea, sobre todo en defensa, y demostró que estando bien físicamente es el dueño del puesto.