La polémica frase de Arturo Vidal sobre Rodrigo De Paul

Arturo Vidal , el experimentado mediocampista de Colo-Colo y la selección chilena, conocido por su estilo frontal y combativo, volvió a encender la mecha de la rivalidad entre Chile y Argentina. Si bien mantiene un vínculo de respeto y amistad con Lionel Messi desde su etapa en el Barcelona, el Rey Arturo dejó en claro que su relación con otros referentes de la Scaloneta no está del todo bien .

En una entrevista sin filtros para el programa peruano Enfocados, Vidal apuntó directamente contra Rodrigo De Paul , con quien mantiene un historial de roces que parece lejos de terminar. Consultado sobre qué futbolista no es de su agrado dentro del campo de juego, el chileno no vaciló. "En el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero lo tengo ahí", disparó Vidal. La tensión entre ambos no es nueva y se remonta a los intensos duelos por las Eliminatorias Sudamericanas, donde el carácter histriónico de ambos suele chocar.

Sin embargo, el "Rey" fue más allá y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral por su tono desafiante: "Me lo cruzo y le meto una dura", sentenció, dejando en claro que el próximo enfrentamiento entre ambos será de alto voltaje. El rencor del caudillo chileno tiene un punto de inflexión claro: el duelo de Eliminatorias en Chile donde la Selección Argentina se impuso por 1-0. En aquel encuentro, los chispazos fueron constantes. Al finalizar el primer tiempo, tras un empujón de Vidal, De Paul respondió con gestos que calaron hondo en el orgullo del trasandino.

El "Motorcito" de la Selección le hizo señas de estar escribiendo en un teclado y luego la señal de una pantalla de televisión, una clara alusión a que Chile vería el Mundial por TV. Esa provocación parece haber quedado grabada en la memoria del jugador de Colo-Colo. Fiel a su estilo competitivo, Vidal no solo criticó la actitud de De Paul, sino que también minimizó sus condiciones futbolísticas al compararlas con las propias. Cuando en el programa le preguntaron a quién elegía entre su mejor nivel y el del volante del Atlético de Madrid, el chileno respondió con una risa irónica y una frase lapidaria: "Es broma, ¿no?".

Con estas declaraciones, el clima para los próximos cruces entre selecciones o clubes queda caldeado, demostrando que, para Arturo Vidal, la rivalidad con Rodrigo De Paul es un asunto personal.

¿MLS o Champions League? Rodrigo De Paul sorprendió al elegir cuál es la competencia más difícil

La Champions League no es solo una de las competencias más importante del mundo sino que es una de las más difíciles de obtener debido a la presencia de los jugadores de elite que habitan los distintos clubes con los que sueñan cada uno de los jugadores que surgen de los distintos países. Sin embargo, para Rodrigo De Paul hay una competencia a nivel clubes más difícil que el certamen europeo.

El medio BeinSports USA, entre otros, le adjudicaron una llamativa frase al jugador del Inter Miami, donde comparte equipo con su amigo Lionel Messi. “Creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League. No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo”, sentenció.

El campeón del mundo tiene una importante experiencia en el certamen europeo debido a que defendió los colores del Atlético Madrid en esa competencia jugando 35 partidos oficiales entre el verano del año 2021 y 2025. Mientras tanto utilizó la camiseta de Las Garzas en el certamen estadounidense en 17 oportunidades, un número que se acrecentará debido a la llegada de la nueva temporada.