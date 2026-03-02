River y una parada muy difícil en el primer partido post Gallardo

El Millo visita a Independiente Rivadavia de Mendoza en la continuidad de la octava fecha del Apertura.

Desde las 21:30, River juega un partido importante para su semestre. Luego de la salida de su ídolo Marcelo Gallardo , quien dejó de ser el técnico por los malos resultados, los jugadores tienen un gran desafío visitando a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El partido es válido por la fecha 8 en la zona B del Apertura, donde el Millo viene de ganarle a Banfield el jueves pasado y su rival de empatar con Racing como visitante.

La lepra mendocina es uno de los equipos que mejor arrancó el año y siempre fue un hueso duro de roer para el Millo. De hecho, el año pasado lo eliminó en semifinales de Copa Argentina, una de las tantas derrotas duras del segundo ciclo del Muñeco.

Marcos Acuña, cuestionado por los hinchas y criticado por la prensa que cubre el día a día de River, regresaría al once inicial después de un par de partidos. El zapalino desmintió en las últimas horas las acusaciones de "haberse plantado" contra Gallardo en el vestuario, pero al igual que varios compañeros, es uno de los principales apuntados por el mal inicio de temporada y la consecuente la salida del técnico.

acuña river racing

River está a la espera de la llegada de Eduardo Coudet, quien ya se habría despedido del plantel de Alavés de España, que recibirá un resarcimiento económico del Millo por haberle arrebatado al técnico.

El Chacho llegaría en las próximas horas a Argentina y debutaría en el próximo partido del equipo de Núñez.

SÍNTESIS

INDEPENDIENTE RIVADAVIA:

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; Sebastián Driussi.