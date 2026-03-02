Cuál es el refuerzo que irá a buscar Chacho Coudet ni bien firme con River

El entrenador que tendría todo acordado para llegar al club ya sabría cuál es el puesto a reforzar.

En River esperan con ansias la llegada del Chacho Coudet, pactada para el miércoles 4, para olvidar rápidamente la abrupta salida de Marcelo Gallardo del club en un contexto de números malos y una falta de llegada a los jugadores que integran el plantel. Si bien falta la firma de ambas partes, las negociaciones estarían tan avanzadas que se animaron a reconocer el vínculo.

En el club confían en el estilo que tiene el entrenador para hacerse cargo del equipo y comenzar una nueva en un club que, a nivel deportivo, necesita un recambio ante la falta de respuesta. Es por eso que rápidamente el entrenador empezaría a buscar desde el primer día un refuerzo para uno de los puestos más comprometedores

En las últimas semanas el millonario sufrió la lesión de su arquero y capitán Franco Armani, en un contexto donde hace algunos meses también dejó salir del plantel a Jeremías Ledesma que pasó a Rosario Central para buscar más minutos como también continuidad. Según trascendió Coudet estaría dispuesto a ir en busca de un arquero en el próximo mercado de pases.

coudet portada

En sus filas estará por un tiempo el arquero cipoleño Ezequiel Centurión, que ha sufrido algunas lesiones teniendo que ser reemplazado por Santiago Beltrán, quien consiguió tener un buen desempeño.

Cabe recordar que el club del barrio porteño Núñez tiene la posibilidad de reforzarse debido a los cupos que liberaron Juan Carlos Portillo, por su lesión, y la salida de Matías Galarza Fonda. El tiempo límite es el martes 10 de marzo.

El representante de Coudet reconoció contactos con River

El representante de Eduardo Coudet, Christian Bragarnik, confirmó haber recibido un llamado por parte de la dirigencia de River Plate, para confirmarle que el Chacho es “uno de los candidatos”. El empresario afirmó que la primera comunicación entre ambas partes se dio ayer, y que podría haber una charla directa con el DT en las próximas horas.

Luego de la despedida de Marcelo Gallardo, y aunque tiene contrato con el Alavés de la primera categoría española, Eduardo Coudet comienza a erigirse como la principal opción para ser el nuevo entrenador del “Millonario”.

En el día posterior al último encuentro dirigido por Gallardo en River, un holgado triunfo por 3-1 ante Banfield, la dirigencia del conjunto de la banda roja comenzó a moverse en búsqueda de su reemplazante, con Coudet como uno de los apuntados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/2027529279869796577&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: HABLÓ BRAGARNIK Y CONFIRMÓ CONTACTOS DE RIVER POR EDUARDO COUDET



El representante del Chacho admitió un llamado reciente de Stefano Di Carlo, presidente de River. pic.twitter.com/Cn0SXfEpIH — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 27, 2026

También, los periodistas partidarios mencionaron que la dirigencia de River está buscando sumar un nuevo cargo: un director deportivo. Este sería nexo entre la presidencia y la secretaría técnica, dirigida por Enzo Francescoli, y reportaría tanto a él como a Stefano Di Carlo. Leo Ponzio volvería a ocupar un lugar más cercano al plantel y los futbolistas.

Con la llegada de Coudet, en River habrá un nuevo rol en la estructura de fútbol: se sumará un director deportivo, que será nexo entre presidencia y secretaria técnica, quien reportará directamente a Francescoli y Di Carlo y tomarán las decisiones finales en conjunto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juancortese/status/2027562105658900788&partner=&hide_thread=false Con la llegada de Coudet, en River habrá un nuevo rol en la estructura de fútbol: se sumará un director deportivo, que será nexo entre presidencia y secretaria técnica, quien reportará directamente a Francescoli y Di Carlo y tomarán las decisiones finales en conjunto.

Leonardo… — Juan Cortese (@juancortese) February 28, 2026

Las palabras de Bragarnik sobre su comunicación con dirigentes de River

Según comentó su representante Christian Bragarnik, ambos están “a la espera” de que se concrete su llegada, asegurando que recibió el llamado hoy y admitiendo haber pensado: “al fin me llaman”.

Catalogándose como una persona “transparente”, el empresario aclaró lo comentado por el entrenador en una conferencia de prensa anterior, en la que afirmó no haber recibido ningún contacto de parte de River, al detallar que la conversación se dio hoy, con posterioridad a la salida de Gallardo.

En una comunicación que consideró “cauta”, el representante dialogó con el presidente Stefano Di Carlo y los dirigentes Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, que le confirmaron a Coudet como uno de los candidatos.

Poniendo paños fríos en el asunto, Bragarnik deslizó que todavía resta la etapa de negociación, comentando que primero hablará con el entrenador y las autoridades del Alavés, y detallando que “hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo y lo económico” y que, aunque tiene contrato hasta junio en España, no hay contrato que no se pueda renunciar, ya sea llegando a un acuerdo o abonando una indemnización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2027524555053355251&partner=&hide_thread=false "HABLÉ CON DI CARLO Y ME PREGUNTÓ POR COUDET" La palabra de Christian Bragarnik sobre el interés de River por el Chacho.



Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RKfpK5ecDm — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2026

El presente del Chacho Coudet y sus números como entrenador

Eduardo Coudet se encuentra contratado por el Alavés, elenco que marcha decimocuarto en LaLiga con 27 puntos tras 26 jornadas, a tres unidades de la zona roja. Desde su llegada, a mediados de la temporada pasada, el “Chacho” disputó 55 partidos, ganó 17, empató la misma cantidad y perdió en 21 oportunidades, con un 41% de efectividad.

En el resto de su carrera, que comenzó en 2015 con un recordado equipo de Rosario Central, Coudet dirigió brevemente al Tijuana de México y tuvo un recordado ciclo en Racing, entre 2017 y 2020, que le dejó sus primeros dos títulos: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Su carrera continuó en el Inter de Porto Alegre, en dos ciclos, tres temporadas en el Celta de Vigo español y menos de un año en Atlético Mineiro de Brasil, en donde alzó el campeonato estadual Mineiro.