Candidato: en España afirman que un entrenador de un gigante europeo mantuvo contacto con River

River busca entrenador en el día después de la despedida de Marcelo Gallardo . Aquella historia de amor entre el dt y el club quedó atrás y ahora debe iniciar un nuevo proceso con una cara diferente a la que hacía tiempo tenía el club al mando del equipo.

La danza de nombres continúa en el millonario aunque hay uno que pica en punta y sería la principal opción para la comisión directiva: Eduardo Coudet , todavía con contrato en el Alavés de España. Sin embargo en el reconocido programa deportivo español El Chiringuito revelaron un nombre que no tenía fuerza y pasaba desapercibido.

"River Plate tiene problemas y está buscando un entrenador. Una de las personas en las que ha pensado es Santiago Solari, digamos que ha tenido ya una toma de contacto . Han intentado ver si está receptivo. A mi me cuentan que Santiago no está cómodo en el Real Madrid, en su departamento debe tener algunas diferencias con algunas personas. No está cómodo", reveló el periodista Pipi Estrada.

Se trata del entrenador Solari quien ha forjado toda su experiencia en el Real Madrid, pasando por las categorías menores, un interinato, otro período como entrenador del plantel de primera división y ahora como Director de Fútbol Profesional. Lo cierto es que más allá de estos rumores todo parece indicar que el millonario avanzará por Coudet debido a que esperaban que definitivamente se haga efectiva la despedida de Gallardo.

Coudet rompió el silencio y habló por primera vez sobre la posibilidad de dirigir a River: qué dijo

Eduardo Coudet rompió el silencio en medio de los rumores de su llegada a River para afrontar un desafío gigante: reemplazar a Marcelo Gallardo, hombre que tiene una estatua en el club por lo hecho como DT y que decidió pegar el portazo tras la derrota ante Vélez que destapó una olla a presión. Todavía vestido con la ropa del Alavés, el Chacho habló sobre la posibilidad de volver a la Argentina para dirigir al millonario.

"Nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante, no estoy al margen del ruido que se ha formado. Para mi es una situación normal, cuando aparece tu nombre en una institución como River que es como cuando tiene que buscar entrenador Real Madrid, Barcelona, es un club a la altura de clubes top a nivel mundial, se arma mucha repercusión", comenzó diciendo la respuesta a la primera pregunta recibida.

"Es una caricia como entrenador y orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Todo eso agranda aún más todo lo que pasa, pero estuve mucho tiempo en ese club y me parece una situación natural por estar en una supuesta lista de candidatos", dijo el entrenador en conferencia de prensa previo al duelo que tiene con el conjunto español contra Levante.

Por otra parte juró ante las cámaras de los medios presentes: "Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo", insistió Chacho: "Que me pongan en una lista es una caricia, pero nadie me llamó".

Con el tono humorístico que lo destacó durante toda su carrera, soltó: "No me planteo lo que pasaría si llegara. Si yo midiera 1.90 y le pegara fuerte sería un fuera de serie". Sin embargo, no descartó evaluar una oferta: "Si llegara una oferta, la valoraría".