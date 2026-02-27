La frase desoladora de Lucas Martínez Quarta tras despedir a Gallardo: "Le pedí perdón"

El defensor se mostró conmovido por la salida de Gallardo y la triste despedida del Más Monumental.

Son varios los responsables en la salida abrupta de Marcelo Gallardo como entrenador de River . No solo él por no encontrarle la vuelta al plantel cuando en el primer ciclo había acostumbrado al mundo millonario a un panorama de color de rosa, sino también parte de los jugadores que no dieron la talla en su etapa como jugador.

Lucas Martínez Quarta , el defensor surgido en el club y que regresó de Europa para vestirse con la camiseta del millonario, sintió el golpe por la salida del DT. Luego de la fría despedida que tuvo "Napoleón" con sus jugadores, diferente a los hinchas que le expresaron su cariño, el jugador se hizo responsable de la salida.

“Normal. Un clima normal, porque sabemos lo que significa Marcelo para River. No venimos cumpliendo con la gente y la gente se manifiesta. Somos los máximos responsables . Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo, pero nos vamos con sabor amargo porque Marcelo no merecía irse así ”, soltó.

Luego, soltó sobre su vínculo personal: "Marcelo es como un padre para mí. Fue el que me hizo crecer futbolísticamente, como persona. Gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente, las cosas no salieron. Los que volvimos, volvimos para ser campeones, para ganar. Podemos tener buenos o malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta. Se lo he dicho a este cuerpo técnico: le hemos fallado y hay que hacerse responsable. Ahora hay que mirar para adelante”.

“Son muchas emociones juntas, mucho agradecimiento hacia él. No merecía irse así”, sumó emocionado y se expresó sobre el reclamo de los hinchas: “La gente se manifiesta, está en todo su derecho. Estamos en un club muy exigente y hay que ganar. Hoy fueron tres puntos muy importantes”.

En su cierre fue contundente: “Le fallamos a Gallardo: hay que hacerse responsable y convivir con esto”.

Fuerte gesto de los referentes: el abrazo a Gallardo tras los goles de River

La victoria 3-1 de River ante Banfield quedó en segundo plano por la despedida de Marcelo Gallardo del Millonario. El entrenador dirigió el último partido de su segundo ciclo, tras anunciar su renuncia a principios de la semana, tras no haber logrado revertir la mala situación futbolística del equipo.

Más allá de la situación con el público, que ovacionó con efusividad al Muñeco y reprobó a los jugadores con silbidos y canciones, estaba la especulación de cómo había quedado la relación entre el DT y los futbolistas, tras fuertes rumores de una pelea en el vestuario en el partido ante Vélez.

Los referentes del equipo eran los máximos apuntados por los hinchas, por un bajo nivel y por los fuertes rumores que se difundieron sobre que le habían soltado la mano al entrenador.

Con este marco, Lucas Martínez Quarta no dudo y tuvo un lindo gesto con Gallardo tras marcar el 1-0 de cabeza: fue directamente al banco de suplentes para festejar con el entrenador, con quien se fundió en un fuerte abrazo.

Lo mismo hizo Driussi al marcar el 2-1 al inicio del segundo tiempo: festejo y abrazo con el entrenador. El delantero acumulaba críticas por las múltiples lesiones que tuvo desde su vuelta al club, que pagó una alta suma de dinero para su regreso.