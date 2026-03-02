Neuquén RC suma minutos y victorias en la pretemporada

El azul se impuso a Roca RC como visitante en una nueva prueba, antes del comienzo de la actividad oficial.

Neuquén RC mostró una buena cara el último sábado al ganarle a Roca RC en el amistoso disputado en cancha del conjunto rionegrino. Fue 40 a 19 para el Azul , cuyos jugadores tuvieron buena cantidad de minutos en su totalidad y marcaron las diferencias de jerarquía que existen entre ambos. El objetivo de la pretemporada es llegar de buena manera al comienzo oficial del rugby en la zona.

Se disputaron cuatro tiempos de 20 minutos en los que los que los protagonistas fueron rotando. La visita se mostró muy sólido defensivamente y expuso las carencias del rival, que no tuvo profundidad en los primeros 40' y Neuquén llegó a ponerse 33-0 arriba.

Como es habitual, Federico Gauna se destacó en el Azul, llegando varias veces al ingoal rival. El dominio fue muy claro para los visitantes y recién en el tercer parcial aparecieron los tries del local con Bruno Eberling y Franco Righi anotando por duplicado.

Más allá de los detalles y el resultado, el partido le sirvió a ambos equipos para encarar de la mejor manera posible las últimas semanas antes de la competencia oficial.

Neuquén ya había tenido algunos amistosos, mientras que para Roca fue el único cotejo de preparación.

El calendario oficial

Lo primero en comenzar será el Torneo Regional Patagónico que arranca el 14 de marzo. La zona 1 tendrá a Roca RC, Deportivo Portugués, Bigornia RC y Marabunta, mientras que Neuquén RC estará en la zona 2 junto a Las Águilas (Tierra del Fuego), Trelew RC y Chenque RC.

El torneo local del Alto Valle arranca el 23 de marzo y, por su parte, el Norpatagónico comenzará el 18 de abril.